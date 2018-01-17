"Запрос на поиск врагов". Аналитик о литовском аналоге "Миротворца"

В Литве появился аналог украинского сайта "Миротворец" – интернет-ресурс под названием Vatnikas. Там публикуются данные о гражданах страны, с точки зрения создателей портала, отрицающих исторические факты о литовской независимости. Кроме того, на сайте размещают информацию о людях, которые "возвышают политику Советского Союза и Кремля" и "принижают членство Литвы в НАТО".
Подчеркивается, что перечень основан исключительно на субъективном мнении авторов страницы, которые анализируют публикации (в том числе фотографии), комментарии в социальных сетях и на новостных порталах.
Создатели ресурса призывают граждан присоединиться к их работе.
Украинский "Миротворец" – портал, созданный по инициативе Антона Геращенко, внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт публикует данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" выложил списки корреспондентов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР. Была обнародована их контактная информация. После этого в адрес некоторых из журналистов стали поступать угрозы.
В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков высказал мнение, что литовский аналог создаст напряженность в стране.
"С одной стороны, это говорит о вакууме идей внутри литовского общества. Когда не хватает ориентиров позитивного характера, то появляется запрос на поиск врагов в собственных рядах. Элемент "охоты на ведьм" в информационном пространстве республики присутствовал и раньше. Вспомним, например, скандал по поводу якобы сотрудничества с советскими спецслужбами известного актера Донатаса Баниониса. Давление и агрессия в отношении его сына стали слишком серьезными. Так что здесь может быть политико-психологический подтекст. В списки нового сайта могут попасть люди самые разные, даже очень далекие от политики. Конечно же, опасность для тех, кто попадет в эти списки, сохраняется. Попытки обструкции и угроз в отношении этих людей, давление на членов их семей – все это вполне возможно. Некую напряженность в обществе, в том числе и политическую, этот сайт будет усиливать", – сказал Михаил Нейжмаков.
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