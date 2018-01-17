"Запрос на поиск врагов". Аналитик о литовском аналоге "Миротворца"

В Литве появился аналог украинского "Миротворца" – интернет-ресурс Vatnikas. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобный сайт создаст напряженность в литовском обществе.

В Литве появился аналог украинского сайта "Миротворец" – интернет-ресурс под названием Vatnikas. Там публикуются данные о гражданах страны, с точки зрения создателей портала, отрицающих исторические факты о литовской независимости. Кроме того, на сайте размещают информацию о людях, которые "возвышают политику Советского Союза и Кремля" и "принижают членство Литвы в НАТО".

В список уже попали более ста человек, включая главу "Социалистического народного фронта Литвы" Гедрюса Грабаускаса.

Подчеркивается, что перечень основан исключительно на субъективном мнении авторов страницы, которые анализируют публикации (в том числе фотографии), комментарии в социальных сетях и на новостных порталах.

Создатели ресурса призывают граждан присоединиться к их работе.

Украинский "Миротворец" – портал, созданный по инициативе Антона Геращенко, внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт публикует данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" выложил списки корреспондентов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР. Была обнародована их контактная информация. После этого в адрес некоторых из журналистов стали поступать угрозы.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков высказал мнение, что литовский аналог создаст напряженность в стране.

"С одной стороны, это говорит о вакууме идей внутри литовского общества. Когда не хватает ориентиров позитивного характера, то появляется запрос на поиск врагов в собственных рядах. Элемент "охоты на ведьм" в информационном пространстве республики присутствовал и раньше. Вспомним, например, скандал по поводу якобы сотрудничества с советскими спецслужбами известного актера Донатаса Баниониса. Давление и агрессия в отношении его сына стали слишком серьезными. Так что здесь может быть политико-психологический подтекст. В списки нового сайта могут попасть люди самые разные, даже очень далекие от политики. Конечно же, опасность для тех, кто попадет в эти списки, сохраняется. Попытки обструкции и угроз в отношении этих людей, давление на членов их семей – все это вполне возможно. Некую напряженность в обществе, в том числе и политическую, этот сайт будет усиливать", – сказал Михаил Нейжмаков.

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