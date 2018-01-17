"Все идет с опережением". Эксперт об этапе строительства "Турецкого потока"

В Турции началось строительство приемного терминала газопровода из России. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что первая нитка "Турецкого потока" будет введена даже чуть раньше срока.

Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" началось в районе населенного пункта Кыйыкёй на черноморском побережье европейского части Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании South Stream Transport.

South Stream Transport является дочерней компанией "Газпрома", которая обеспечивает реализацию проекта морского газопровода, проходящего по дну Черного моря.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год).

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что никаких вопросов по строительству первой нитки газопровода нет, проект идет по графику.

"На текущий момент трудностей у "Турецкого потока" нет. Все, что строится в рамках проекта, идет с опережением графиков. Первая нитка будет введена, думаю, даже чуть раньше срока. С российской стороны уже все проложено. Как говорится, мяч на стороне турецких партнеров по прокладке газопровода. По первой нитке вопросов никаких нет. Что касается второй нитки, то до сих пор остаются вопросы отношения Европейского союза к этому проекту. Пока оно не определено, вкладываться во вторую нитку смысла нет", – сказал Сергей Пикин.