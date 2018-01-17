Американист: "русский след" стал для конгресса США светом маяка

Экс-советник президента США Стивен Бэннон вызван в суд после отказа отвечать на вопросы конгресса о "вмешательстве России" в выборы, сообщают СМИ. Разбирательства по этой теме прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Михаил Синельников-Оришак.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона в суд после его отказа отвечать на ряд вопросов на слушании по расследованию "вмешательства России" в выборы, сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Бэннон, выступая перед комитетом палаты представителей в связи с разбирательством по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, по распоряжению Белого дома отказался отвечать на ряд вопросов, связанных с его деятельностью в американской администрации и во время переходного периода.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вторгаются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такие действия не имели смысла.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, что конгрессмены намерены заниматься поисками "русского следа" в американских выборах так долго, как только смогут.

"Конгрессмены будут искать "след" до тех пор, пока они его не найдут – вне зависимости от того, существует этот след на самом деле или нет. Это сейчас такая "вкусная" тема, что каждый желает на ней "оттоптаться". Поэтому эта тема будет тянуться, на мой взгляд, достаточно долго. Наверное, она будет, как свет маяка, то приглушаться, то вспыхивать – но то, что она будет сопровождать Трампа как минимум на протяжении всего его президентского срока – это точно. А то, что этот "след" существует только в чьем-то воспаленном сознании, никого не смущает", –сказал Михаил Синельников-Оришак.

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