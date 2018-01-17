Аналитик: "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения

"Нафтогаз Украины" возобновит закупку российского газа в 2018 году. В эфире радио Sputnik старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук назвал это решение ожидаемым.

"Нафтогаз Украины" в 2018 году возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, заявил глава компании Андрей Коболев.

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", – сказал Коболев на пресс-конференции.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", касающегося контракта на поставку российского газа на Украину.

Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров. При этом условие "бери или плати" для 80% от этого объема сохранилось.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук выразил осторожный оптимизм по поводу дальнейших взаимоотношений компаний.

"Отношения "Газпрома" с "Нафтогазом" в последнее время действительно потеплели. В частности, "Газпром" отозвал ряд претензий, и это свидетельствует о прогрессе в переговорах между сторонами. Возможно, в скором времени мы услышим новости относительно того, как будет решен вопрос с долгом и вопрос стоимости газа для Украины. Отмечу, что Украине действительно сложно обходиться без российского газа, несмотря на все политические уверения в том, что это не так. Поэтому подобное решение было ожидаемым. Мы приветствуем такое решение. В последнее время акции "Газпрома" выглядят уверенно, с начала года они прибавили более 10%, а на фоне этой новости рост может быть продолжен. Конечно, резкого роста поставок на Украину в ближайшее время мы не ждем. Но сам по себе позитивен тот факт, что "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения, компромисс", – сказал Роман Ткачук.

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