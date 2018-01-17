Политолог: одним аргументом в пользу импичмента Трампа стало меньше

Лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа.
"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", – сказал врач на брифинге в Белом доме.
По его словам, даже при том, что Трамп любит запить гамбургер колой, здоровье у него прекрасное. "Великолепные гены", – сказал врач. При этом он сообщил, что американскому лидеру неплохо было бы сбросить четыре-семь килограммов и взять за привычку ежедневные физические упражнения, программу которых еще предстоит разработать.
Рони Джексон также рассказал, что обнаружил у Трампа удивительную черту: тот каждое утро встает и буквально "перезагружается", ловко переключаясь со старых забот и стресса, накопившегося за прошлые сутки, на новый день.
"Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу… У него есть очень уникальная способность просто подниматься по утрам и перезагружаться… и он просто начинает новый день. В целом, я считаю, это помогает ему справляться с уровнем стресса", – сказал Джексон.
Примерно половина времени на брифинге была посвящена психическому здоровью президента. Эту тему на протяжении долгого времени периодически поднимали различные СМИ и эксперты.
Врач опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа. Медик подчеркнул, что президент "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику, и у него "нет абсолютно никаких психических расстройств".
В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что теперь у противников Трампа поубавилось аргументов в пользу выдвижения инициатив по его импичменту.
"Думаю, что вряд ли кто-то из злопыхателей Трампа по-настоящему сомневался в его психическом здоровье. Безусловно, Трамп здоров. Более того, я бы сказал, что во многих аспектах он является образцом здорового образа жизни: например, он абсолютно не употребляет алкоголь. Но его идеология до сих пор не устраивает так называемое "глубинное государство", и те, кто не воспринимает Трампа в качестве своего представителя, стремятся использовать любые инструменты для того, чтобы добиться его импичмента. Конечно, прохождение медицинского освидетельствования – это несколько унизительно для здорового человека. Я думаю, что Трамп это сделал для того, чтобы убедить всех в том, что он вполне здраво принимает политические решения и несет за них ответственность. Таким образом, одним аргументом в пользу его импичмента стало меньше. Думаю, что исключительно для этого он это и делал", – сказал Богдан Безпалько.
По словам политолога, устроенная на Трампа "травля" мешает ему, в том числе, выстраивать партнерские отношения с Россией.
"В России, например, никто не сомневался в психическом здоровье Трампа. Мы испытывали сожаление лишь по поводу того, что Трамп в связи с травлей, которую ему организовали представители "глубинного государства", был вынужден отказаться от политики партнерства, добрососедства между нашими странами и нивелирования тех кризисов, которые терзают мировую политику", – отметил Богдан Безпалько.
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