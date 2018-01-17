Политолог: одним аргументом в пользу импичмента Трампа стало меньше

Главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что у Дональда Трампа "отличное здоровье". Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik обратил внимание, что президент США сам настоял на оценке в том числе своего психического здоровья.

Лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа.

Впервые в качестве президента Трамп прошел медицинское обследование в пятницу, 12 января, в национальном медцентре ВМС США имени Уолтера Рида.

"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", – сказал врач на брифинге в Белом доме.

По его словам, даже при том, что Трамп любит запить гамбургер колой, здоровье у него прекрасное. "Великолепные гены", – сказал врач. При этом он сообщил, что американскому лидеру неплохо было бы сбросить четыре-семь килограммов и взять за привычку ежедневные физические упражнения, программу которых еще предстоит разработать.

Рони Джексон также рассказал, что обнаружил у Трампа удивительную черту: тот каждое утро встает и буквально "перезагружается", ловко переключаясь со старых забот и стресса, накопившегося за прошлые сутки, на новый день.

"Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу… У него есть очень уникальная способность просто подниматься по утрам и перезагружаться… и он просто начинает новый день. В целом, я считаю, это помогает ему справляться с уровнем стресса", – сказал Джексон.

Примерно половина времени на брифинге была посвящена психическому здоровью президента. Эту тему на протяжении долгого времени периодически поднимали различные СМИ и эксперты.

По словам Джексона, обследование психического состояния президента первоначально не планировалось, однако Трамп лично настоял на том, чтобы его провести.

Врач опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа. Медик подчеркнул, что президент "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику, и у него "нет абсолютно никаких психических расстройств".

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что теперь у противников Трампа поубавилось аргументов в пользу выдвижения инициатив по его импичменту.

"Думаю, что вряд ли кто-то из злопыхателей Трампа по-настоящему сомневался в его психическом здоровье. Безусловно, Трамп здоров. Более того, я бы сказал, что во многих аспектах он является образцом здорового образа жизни: например, он абсолютно не употребляет алкоголь. Но его идеология до сих пор не устраивает так называемое "глубинное государство", и те, кто не воспринимает Трампа в качестве своего представителя, стремятся использовать любые инструменты для того, чтобы добиться его импичмента. Конечно, прохождение медицинского освидетельствования – это несколько унизительно для здорового человека. Я думаю, что Трамп это сделал для того, чтобы убедить всех в том, что он вполне здраво принимает политические решения и несет за них ответственность. Таким образом, одним аргументом в пользу его импичмента стало меньше. Думаю, что исключительно для этого он это и делал", – сказал Богдан Безпалько.

По словам политолога, устроенная на Трампа "травля" мешает ему, в том числе, выстраивать партнерские отношения с Россией.

"В России, например, никто не сомневался в психическом здоровье Трампа. Мы испытывали сожаление лишь по поводу того, что Трамп в связи с травлей, которую ему организовали представители "глубинного государства", был вынужден отказаться от политики партнерства, добрососедства между нашими странами и нивелирования тех кризисов, которые терзают мировую политику", – отметил Богдан Безпалько.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!