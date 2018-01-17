"Случайности – проявление закономерности". Эксперт об инцидентах в ВМС США

В США командиров эсминцев Fitzgerald и John McCain обвинили в непреднамеренном убийстве. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что случившееся на суднах характеризует качество несения службы в ВМС США.

Командирам американских эсминцев Fitzgerald и John McCain после аварий, в которых погибли люди, предъявили многочисленные обвинения, в том числе в непреднамеренном убийстве, сообщила пресс-служба ВМС США.

В отношении капитана и двух офицеров Fitzgerald также выдвинули обвинения в "халатности и опасном управлении кораблем". В аналогичных преступлениях обвиняется командир эсминца John McCain и, возможно, один из его старших офицеров.

В середине июня прошлого года эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом, тогда погибли семь американских моряков. По итогам расследования уволили капитана корабля и двух старших офицеров.

Другой крупный инцидент случился 21 августа, когда эсминец John McCain по пути в порт Сингапура столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. Тогда пропали десять и пострадали пятеро моряков.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что произошедшее характеризует качество несения службы в ВМС США.

"Произошедшие инциденты могут быть случайностью. С другой стороны, любая случайность – это проявление закономерности. Это говорит о том, что служба на кораблях была организована из рук вон плохо, и такая халатность привела к этим несчастным случаям. За все происходящее на судне отвечает командир – так во всех уставах. Поэтому командиров и привлекают к ответственности. Командир – организатор службы по уставу, он должен контролировать несение службы, строго спрашивать с подчиненных. Если на этих эсминцах этого не делалось, значит, командиры будут отвечать", – сказал Виктор Литовкин.

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