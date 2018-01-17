Политолог: разрешить США размещать базы в Сирии могло только ИГ*

Россия и США ведут "гонку военных баз" в Сирии, пишут западные СМИ. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik объяснил, почему нельзя сравнивать присутствие войск РФ и США в Сирии.

Россия и США устроили "гонку военных баз" в Сирии – каждая из сторон намерена расширить свое присутствие в ближневосточном государстве и противостоять асимметричным угрозам, пишет Defense News

Как отмечает издание со ссылкой на источники, США расположили военную базу в Эт-Табке недалеко от Ракки. Ранее этот объект был сирийской авиабазой, сейчас здесь американские инструкторы тренируют курдские отряды. Еще один пункт дислоцирования, как пишет Defense News, строится в Эт-Танфе, куда войска США не пускают российские и правительственные силы.

Россия, в свою очередь, имеет две военные базы на сирийской территории: авиабазу в Хмеймиме и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. При этом издание напоминает, что российские объекты созданы в Сирии с согласия официальных сирийских властей.

Вооруженный конфликт в Сирийской арабской республике длится с весны 2011 года. Россия приступила к военной операции против террористических группировок в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин дал приказ вывести основную часть российских войск из Сирии.

Коалиция во главе с США начала военную операцию в Сирии в 2014 году без официального разрешения Дамаска. Совбез ООН также не давал США разрешения на военные операции в Сирии. Тем не менее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ноябре прошлого года заявил, что присутствие войск США в Сирии законно, поскольку ООН принимала резолюции, направленные против ИГ*.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik напомнил, что разрешить размещение иностранных войск в той или иной стране может или Совбез ООН, или законные власти этой страны.

"США, может быть, полагают, что для них официальный Дамаск – не власть, а есть, может быть, для них какие-то другие власти? Например, те, которые были в Ракке? То есть, может быть, они имеют в виду, что запрещенное в России "Исламское государство"* разрешило им разместить свои базы в Сирии – потому что официальный Дамаск им, безусловно, не разрешал", — отметил Александр Перенджиев.

По его словам, заявляя о якобы законном характере своего присутствия в Сирии, а до этого в Ираке, США даже особо не утруждают себя поиском убедительных аргументов.

"Всегда вот эти фантазии США настолько натянуты, что создается даже такое впечатление, что, давая эти объяснения, они как бы дурачатся: ну вот, дескать, мы так поняли и так сделали, как нам надо. Но на самом-то деле ясно, что они действуют незаконно, и к международному праву их действия не имеют никакого отношения – а их объяснения направлены просто на западного обывателя", – сказал Александр Перенджиев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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