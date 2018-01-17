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Эксперт: угрозы ВБ в адрес Киева – сигнал для тех, кто сможет его понять

12:0617.01.2018
(обновлено: 12:08 17.01.2018)
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© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в ВашингтонеШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
© Flickr / Shiny Things
Всемирный банк пригрозил лишить Украину кредита на 800 миллионов долларов. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik предположила, с чем может быть связан возможный отказ Киеву в финансовой поддержке.

Участники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
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Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила о необходимости изменений в законопроекте об антикоррупционном суде Украины для предоставления Киеву средств на поддержку реформ в стране, соответствующее письмо она направила в Верховную раду и администрацию президента. 

"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям (Венецианской комиссии – ред.) и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около 800 миллионов долларов на поддержку ключевых реформ в Украине", – отмечается в письме, обнародованном накануне.

В нем, в частности, говорится о необходимости введения в закон нормы, которая определяет четкое количество судей и квалификационные требования к ним, а также выступает против квотного принципа их назначения. Кроме того, ВБ предлагает ветировать кандидатуры нечестных претендентов. Также в законопроекте необходимо учесть рекомендации Венецианской комиссии об изменении подсудности антикоррупционного суда.

Кахконен отметила, что, начиная с 2014 года, ВБ оказал помощь Украине на сумму более чем 5,5 миллиарда долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму. В настоящее время готовится выделение займа на политику развития, сумму займа глава представительства не назвала.

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В середине ноября глава ВБ Джим Ен Ким заявил, что направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будет зависеть от хода реформ в стране.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.

"Хотелось бы сказать, что Украина в принципе недоговороспособна, то есть пообещать они могут, что угодно, и даже принять какие-то законы и какие-то решения, другое дело, что, как показали события последних лет, Украина никогда не выполняет своих обязательств. Ее руководство может говорить все что угодно, но воз останется на том же месте. Что же касается самой создавшейся ситуации, то, на мой взгляд, она может свидетельствовать о том, что в определенных кругах было принято решение об окончательной ликвидации украинской государственности", – сказала Наталья Макеева.

Политолог увязала такую возможность с непредсказуемостью нынешних киевских властей.  

"Определенные силы, видимо, надеялись, что что-то может получиться, определенный лояльный режим там может сложиться. Но, несмотря на всю прозападность, американскость режима Порошенко, он настолько непредсказуем и настолько неконтролируемый, что, скорее всего, было принято решение все-таки о расчленении Украины. Я думаю, в ближайшие несколько лет Украина перестанет существовать как суверенное государство, по крайней мере, в тех границах, в которых сегодня существует территория, контролируемая Киевом. И разговоры об этом кредите – это, собственно говоря, сигнал для тех, кто сможет его понять", – считает Наталья Макеева.

Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине в конце прошлого года. Президент заявлял, что в документе есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Принятие закона о создании антикоррупционного суда также является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ. Предложенный Порошенко вариант документа в организации назвали неприемлемым.

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