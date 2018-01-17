Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство. Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik предположил, чем продиктовано это обвинение.

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую "сферу влияния" и доверять Москве нельзя.

"Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", — заявил Порошенко во вторник на ежегодном приеме руководителей дипломатических представительств. Выступление транслировал телеканал "112 Украина"

По мнению Порошенко, надо учитывать уроки истории, которые говорят, что "агрессору" нельзя верить и нельзя его "умиротворять".

"Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он бы себя ни маскировал — царский, коммунистический или псевдодемократический", — заявил он.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что Петр Порошенко действует в рамках определенной логики.

"Совершенно независимо от того, какие цели преследует Россия на территории Украины и преследует ли она их вообще, Петр Порошенко действует в соответствии с определенной логикой. То есть сейчас мы наблюдаем, правда, уже на излете, все ту же антироссийскую кампанию: якобы Россия во всем виновата. Россия, мол, фальсифицирует выборы в США, Россия вмешивается в дела всех стран мира, навязывает свои способы "поедания политических оппонентов" и тому подобное", — сказал Василий Стоякин.

По его мнению, эксплуатация этой темы президентом Украины не будет иметь политического эффекта.

"У Порошенко сейчас расстроенные отношения с Западом, и на этом фоне совершенно естественно (его желание. — Прим. ред.) улучшить отношение Запада к нему и его политическому режиму, эксплуатируя антироссийскую тематику. Скорее всего, это не будет иметь политического эффекта, потому что антироссийская кампания на Западе носит в значительной степени искусственный характер, а неприятие политического режима на Украине и действий президента Порошенко, которые не устраивают Запад, имеют все-таки стратегический характер. Вряд ли эта попытка улучшить имидж Порошенко на Западе будет иметь хороший результат", — полагает Василий Стоякин.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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