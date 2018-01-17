Мнение: США укрепляют связи с Казахстаном ради "борьбы с Китаем"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил лидера США Дональда Трампа в Казахстан. Американо-казахстанские переговоры на высшем уровне в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Леонид Крутаков.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. По их завершении лидеры двух государств сделали совместные заявления для прессы. Видеозапись с выступлением президентов опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

В своей речи Назарбаев, комментируя ситуацию в КНДР, затронул российско-американские отношения и посетовал на их низкий уровень.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", – сказал лидер Казахстана.

В Белом доме также сообщили, что Назарбаев поблагодарил американского лидера за гостеприимство и пригласил посетить Казахстан.

В рамках визита президента Казахстана в США подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предположил, почему США заинтересованы в развитии отношений с Казахстаном.

"За последние 10-15 лет Казахстан переориентировался в своих поставках нефти и газа на Китай. Поэтому США, для которых Китай – главный экономический конкурент, естественно, пытаются найти какие-то альтернативные интересы в Средней Азии. Это шаг в рамках озвученной Трампом инициативы борьбы с Китаем", – считает Леонид Крутаков.

По его мнению, развитие сотрудничества с США не скажется на евразийской интеграции Казахстана.

"Казахстан является фактически перекрестком китайской инициативы Нового экономического пояса "Шелкового пути". Если вы посмотрите статистику, то увидите, какая огромная протяженность дорог, построенных там за последнюю пятилетку. Казахстан готовится стать транзитной страной на пути возрождающегося торгового пути между Азией и Европой", – полагает Леонид Крутаков.

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