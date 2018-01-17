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Мнение: США укрепляют связи с Казахстаном ради "борьбы с Китаем"

10:2117.01.2018
(обновлено: 11:01 17.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил лидера США Дональда Трампа в Казахстан. Американо-казахстанские переговоры на высшем уровне в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Леонид Крутаков.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. По их завершении лидеры двух государств сделали совместные заявления для прессы. Видеозапись с выступлением президентов опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: Китай планирует стать "буксиром" мировой экономики
В своей речи Назарбаев, комментируя ситуацию в КНДР, затронул российско-американские отношения и посетовал на их низкий уровень.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", – сказал лидер Казахстана.

В Белом доме также сообщили, что Назарбаев поблагодарил американского лидера за гостеприимство и пригласил посетить Казахстан.

В рамках визита президента Казахстана в США подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд  долларов, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предположил, почему США заинтересованы в развитии отношений с Казахстаном.

"За последние 10-15 лет Казахстан переориентировался в своих поставках нефти и газа на Китай. Поэтому США, для которых Китай – главный экономический конкурент, естественно, пытаются найти какие-то альтернативные интересы в Средней Азии. Это шаг в рамках озвученной Трампом инициативы борьбы с Китаем", – считает Леонид Крутаков.

По его мнению, развитие сотрудничества с США не скажется на евразийской интеграции Казахстана.

"Казахстан является фактически перекрестком китайской инициативы Нового экономического пояса "Шелкового пути". Если вы посмотрите статистику, то увидите, какая огромная протяженность дорог, построенных там за последнюю пятилетку. Казахстан готовится стать транзитной страной на пути возрождающегося торгового пути между Азией и Европой", – полагает Леонид Крутаков. 

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Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Nikolay Erush
Не удивительно. Порт «Актау» должен стать пунктом транзитной перевозки грузов НАТО. Под Алма-Атой лаборатория биологическая США. Нефтедобычей в Казахстане - снова США. Так, что всё идёт по плану. Казахстан- это даже не нейтральная Финляндия. К сожалению он потерян, если на ковер Назарбаев уже ездить начал, это о многом говорит.
11:10
17.01.2018
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IbadMax !
пахнет горелым
11:03
17.01.2018
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Александр Гриненко
Ничего нового!))) Вариант Лукашенко о двух стульях!)).... Америка это гигантский удав планеты,,,, медленно но уверенно. поглощают кусок за куском!))),, а жертвы сами в пасть и лезут!))) Как говорится:- "Тише едешь, шире морда"!))
11:00
17.01.2018
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Alexander Kutkov
Восток (даже недалекий) - дело то-о-онкое...
Может, хитрый казах собрался перехитрить хитрого скунса? Вот только не перехитрить бы самого себя...
11:00
17.01.2018
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валерий хвостов
Американскую "дружбу" захотелось испытать на казахском народе...
10:58
17.01.2018
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си цзиньпин
валерий хвостов, нужно дружить со всеми
11:07
17.01.2018
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ledylyu
Как идет процесс замены кириллицы на латиницу
10:53
17.01.2018
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Val_2113
Назарбаев пыжится, но не знает, что он просто пешка. Россия, по крайней мере, уважала его. США только использует и не допустит на равные.
10:43
17.01.2018
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eldeckel
Заманивает, однако...
Но маккейны Трампа в Казахстан не выпустят - вдруг там в это же время и Президент России будет "гостить"...
10:33
17.01.2018
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