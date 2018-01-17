"Умрет" ли биткоин после резкого падения? Прогноз финансового аналитика

Курс биткоина за сутки обрушился на 25%. Причины падения в эфире радио Sputnik объяснил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Курс биткоина упал на более чем четверть за 24 часа, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Согласно информации портала, по состоянию на 01.50 мск биткоин подешевел на 25,1% до уровня в 10,5 тысячи долларов впервые с 1 декабря 2017 года.

Биткоин – децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.

Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.

Вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. Накануне директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что оно должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, власти Китая намереваются расширить запрет, который наложили на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что в Южной Корее готовится законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами. При этом они ссылались на министра юстиции Пак Сан Ги. Позже Министерство финансов официально опровергло возможность запрета, однако затем агентство Yonhap, также со ссылкой на Минюст, заявило, что власти все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшую судьбу биткоина.

"Это уже было. Если вы посмотрите на историю биткоина, был взлет до тысячи, потом обвал и в течение года он "лежал", пока не пришла новая волна инвесторов, интересующихся этой темой. Биткоин – это аналог пузыря "доткомов" начала нулевых. Он никуда не денется – это целая индустрия уже, целая новая отрасль. Точно так же, как интернет не умер оттого, что обвалился пузырь "доткомов", криптовалюта не умрет от этого падения. Новостной повод для падения – ситуация в Южной Корее, где сначала все криптовалюты легализовали, потом посмотрели, какой ажиотаж это вызвало, поняли, что это может представлять угрозу национальной экономике, если значительная часть сбережений людей уйдет в виртуальную реальность, и сейчас они подумывают это дело запретить или ограничить. Если весь прошлый год все это росло на теме легализации, то сейчас падает на теме ужесточения регулирования. Так что это неудивительно", – полагает Дмитрий Голубовский.