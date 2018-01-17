"Умрет" ли биткоин после резкого падения? Прогноз финансового аналитика

Курс биткоина упал на более чем четверть за 24 часа, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин – децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.
Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.
Вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. Накануне директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что оно должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, власти Китая намереваются расширить запрет, который наложили на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.
Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшую судьбу биткоина.
"Это уже было. Если вы посмотрите на историю биткоина, был взлет до тысячи, потом обвал и в течение года он "лежал", пока не пришла новая волна инвесторов, интересующихся этой темой. Биткоин – это аналог пузыря "доткомов" начала нулевых. Он никуда не денется – это целая индустрия уже, целая новая отрасль. Точно так же, как интернет не умер оттого, что обвалился пузырь "доткомов", криптовалюта не умрет от этого падения. Новостной повод для падения – ситуация в Южной Корее, где сначала все криптовалюты легализовали, потом посмотрели, какой ажиотаж это вызвало, поняли, что это может представлять угрозу национальной экономике, если значительная часть сбережений людей уйдет в виртуальную реальность, и сейчас они подумывают это дело запретить или ограничить. Если весь прошлый год все это росло на теме легализации, то сейчас падает на теме ужесточения регулирования. Так что это неудивительно", – полагает Дмитрий Голубовский.
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