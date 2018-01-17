Мнение: требования во Франции возврата царских долгов – это "звоночек"

В министерстве экономики Франции разъяснили ситуацию с возвратом Россией царских долгов. Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik объяснила, почему эта тема возникла именно сейчас.

Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, однако не имеет полномочий запретить гражданам страны выдвигать такие требования, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Франции.

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 млрд франков (53 млрд евро в современном эквиваленте).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

В последние дни во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат, согласно публикациям, лежит в диапазоне от 10 до 30 млрд евро. Однако там же указано, что ожидать выплат сложно, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".

"Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами", – напомнили в министерстве экономики Франции.

Там пояснили, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 млн долларов.

Согласно заявлению ведомства, на данный момент "межгосударственные споры устранены", и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу.

Эксперт РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik не исключила, что претензии членов Afiper возникли в связи с общей атмосферой на Западе по отношению к России.

"На мой взгляд, эти требования связаны с тем, что сейчас в принципе обострилась ситуация вокруг России. Франция сейчас тоже выступает в связке с теми странами ЕС, которые участвуют в давлении на Россию. Если само государство не имеет права требовать чего-либо, появление частных требований – это возможность для государства в этом не участвовать. Но не исключено, что французское государство в этом вообще никак не замешано", – сказала Надежда Узунова.

Она предположила, как эта ситуация может повлиять на отношения двух стран.

"Даже если требования незаконны, это создает некоторую психологическую напряженность между двумя странами. Отношения между Россией и Францией достаточно эмоциональны. И возникновение таких конфликтных ситуаций может влиять на тонкие струны отношений между двумя народами. Хотя никаких претензий не должно возникнуть, тем не менее, это маленький звоночек в плане возникновения возможных сложностей между Россией и Францией", – полагает Надежда Узунова.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.