РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: требования во Франции возврата царских долгов – это "звоночек"

09:4317.01.2018
(обновлено: 10:49 17.01.2018)
2126512
© РИА Новости / Виктория ИвановаВ ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017В ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
В министерстве экономики Франции разъяснили ситуацию с возвратом Россией царских долгов. Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik объяснила, почему эта тема возникла именно сейчас.

Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, однако не имеет полномочий запретить гражданам страны выдвигать такие требования, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Франции.

Банкноты европейской валюты
© Fotolia / nupsik284
Политолог рассказал, почему во Франции обострили тему царских долгов России
В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 млрд франков (53 млрд евро в современном эквиваленте).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

В последние дни во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат, согласно публикациям, лежит в диапазоне от 10 до 30 млрд евро. Однако там же указано, что ожидать выплат сложно, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".

"Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами", – напомнили в министерстве экономики Франции.

Там пояснили, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 млн долларов.

Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Отвлекающий маневр. Франция знает, что делать с санкциями против России
Согласно заявлению ведомства, на данный момент "межгосударственные споры устранены", и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу.

Эксперт РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik не исключила, что претензии членов Afiper возникли в связи с общей атмосферой на Западе по отношению к России. 

"На мой взгляд, эти требования связаны с тем, что сейчас в принципе обострилась ситуация вокруг России. Франция сейчас тоже выступает в связке с теми странами ЕС, которые участвуют в давлении на Россию. Если само государство не имеет права требовать чего-либо, появление частных требований – это возможность для государства в этом не участвовать. Но не исключено, что французское государство в этом вообще никак не замешано", – сказала Надежда Узунова.

Она предположила, как эта ситуация может повлиять на отношения двух стран.

"Даже если требования незаконны, это создает некоторую психологическую напряженность между двумя странами. Отношения между Россией и Францией достаточно эмоциональны. И возникновение таких конфликтных ситуаций может влиять на тонкие струны отношений между двумя народами. Хотя никаких претензий не должно возникнуть, тем не менее, это маленький звоночек в плане возникновения возможных сложностей между Россией и Францией", – полагает Надежда Узунова.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.   

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Шелехов
Ну сколько можно мусолить тему, не удосужившись даже вникнуть в договор 1997 г. Статья 3 гласит: "...Французская Сторона принимает на себя исключительную ответственность за урегулирование тех финансовых и имущественных требований, которые она отказалась поддерживать в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также за распределение сумм, полученных в соответствии с настоящим Соглашением, среди французских физических и юридических лиц в соответствии с действующим французским законодательством без возникновения у Российской Стороны какой бы то ни было ответственности за указанные действия...". Прочитали? Спите спокойно дальше.
10:58
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена