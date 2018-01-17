Мнение: угроза санкций против КНДР – единственный козырь США

США готовы будут представить предложения по ужесточению санкций против КНДР, если страна предпримет новые провокации, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, дипломатические усилия США всегда поддерживались "сильным и решительным военным вариантом (действий, – ред.)". При этом он отказался комментировать возможность ограниченного военного удара по КНДР.
Госсекретарь США отметил, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР совпадает, по его словам, разногласий у сторон нет.
"Что касается каких-либо разночтений в подходах США и Республики Корея, их нет", – заявил Тиллерсон на пресс-конференции.
Он сообщил, что в ходе прошедших в Ванкувере совещаний южнокорейская сторона многократно выразила согласие с подходом "максимального давления" на КНДР и "даже пошла дальше санкций СБ ООН, наложив односторонние санкции в поддержку кампании максимального давления и задержала два судна за нарушение санкций".
Эксперт РИСИ Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik объяснил причины нового ужесточения подходов США.
"Американцы достаточно прохладно отнеслись к теме межкорейского диалога. Там пока обсуждается вопрос участия северокорейских спортсменов и делегации в играх зимней Олимпиады 2018 года. Но, тем не менее, повестка впоследствии вполне может быть расширена. И американцам не нравится, что они пока находятся вне этих переговоров. В прошлый раз, в 2000-е годы, этот диалог вылился в политику "солнечного тепла" по отношению к северу, когда КНДР постепенно втягивалась в орбиту экономического взаимодействия с югом (Корейского полуострова), и это приводило к охлаждению отношений между Сеулом и Вашингтоном. Американцы боятся, что это произойдет и сейчас. Единственный козырь, достаточно существенный, который у них в руках остается, это дальнейшая политика ужесточения санкций и оказание всяческого давления на Пхеньян. Поэтому Тиллерсон использовал достаточно жесткие слова: это сигнал в том числе и в сторону Сеула", – отметил Владимир Сведенцов.
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