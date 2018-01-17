Мнение: угроза санкций против КНДР – единственный козырь США

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

В США назвали условие ужесточения санкций ООН против КНДР. Эксперт Владимир Сведенцов полагает, что это сигнал в том числе и Сеулу. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

США готовы будут представить предложения по ужесточению санкций против КНДР, если страна предпримет новые провокации, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Наши дипломаты в Нью-Йорке (в ООН – ред.) продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", – сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

По его словам, дипломатические усилия США всегда поддерживались "сильным и решительным военным вариантом (действий, – ред.)". При этом он отказался комментировать возможность ограниченного военного удара по КНДР.

Госсекретарь США отметил, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР совпадает, по его словам, разногласий у сторон нет.

"Что касается каких-либо разночтений в подходах США и Республики Корея, их нет", – заявил Тиллерсон на пресс-конференции.

Он сообщил, что в ходе прошедших в Ванкувере совещаний южнокорейская сторона многократно выразила согласие с подходом "максимального давления" на КНДР и "даже пошла дальше санкций СБ ООН, наложив односторонние санкции в поддержку кампании максимального давления и задержала два судна за нарушение санкций".

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников – председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра Южной Кореи по делам национального объединения Чо Мен Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Сеул и Пхеньян согласились провести очередные рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в Олимпиаде 17 января.

Эксперт РИСИ Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik объяснил причины нового ужесточения подходов США.

"Американцы достаточно прохладно отнеслись к теме межкорейского диалога. Там пока обсуждается вопрос участия северокорейских спортсменов и делегации в играх зимней Олимпиады 2018 года. Но, тем не менее, повестка впоследствии вполне может быть расширена. И американцам не нравится, что они пока находятся вне этих переговоров. В прошлый раз, в 2000-е годы, этот диалог вылился в политику "солнечного тепла" по отношению к северу, когда КНДР постепенно втягивалась в орбиту экономического взаимодействия с югом (Корейского полуострова), и это приводило к охлаждению отношений между Сеулом и Вашингтоном. Американцы боятся, что это произойдет и сейчас. Единственный козырь, достаточно существенный, который у них в руках остается, это дальнейшая политика ужесточения санкций и оказание всяческого давления на Пхеньян. Поэтому Тиллерсон использовал достаточно жесткие слова: это сигнал в том числе и в сторону Сеула", – отметил Владимир Сведенцов.

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