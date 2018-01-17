Мнение о планах польского МИД: Польше "везет" на чиновников

МИД Польши планирует уволить выпускников МГИМО, сообщают СМИ. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik рассказал о причинах кадровой чистки.

Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) могут уволить из Министерства иностранных дел Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

"Чапутович (нынешний министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, – ред.) попрощается со старыми работниками – в основном, выпускниками МГИМО – и примет новые кадры. Даже за счет снижения уровня их подготовки", – сообщает радиостанция со ссылкой на источники.

Ранее Чапутович добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что прежнего главу польского МИД Витольда Ващиковского в начале января отправили в отставку именно из-за того, что он не хотел "радикальных кадровых перемен".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik предложил свое объяснение возможной "чистки" кадрового состава польского МИД.

"Польше очень "везет" на правительственных чиновников высокого ранга. Был такой министр Мачеревич, который около года назад заявил, что виновником Волынской резни, учиненной бандеровцами над поляками, является Советский Союз. Это говорит о том образовательном уровне, который востребован в Польше среди чиновников государственного аппарата. Теперь мы наблюдаем, что антироссийская истерия реализуется уже и в виде "чистки" кадров. Естественно, когда видение мира сильно упрощается, нужны соответствующие кадры. Тогда есть возможность и повод отказаться от тех, кто обучался в СССР или в России, мотивируя это поиском внешнего и внутреннего врага, так или иначе связанного с Россией", – отметил Евгений Бень.