Мнение: законопроект о Донбассе для Порошенко – "заноза"

Верховная рада Украины в среду продолжит рассмотрение законопроекта о Донбассе. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik объяснил, в чем главная проблема с проектом.

Верховная рада Украины во вторник отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса, обсуждение будет продолжено в среду, депутатам осталось рассмотреть менее 200 правок, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Накануне депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду в 11.00 мск.

В документе по итогам рассмотрения в первом чтении исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко ранее заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе.

Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает этот документ противоречащим Минским соглашениям.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что законопроектом недовольны и в Европе.

"Все, что сейчас ни делается на Украине, связывают с начавшейся предвыборной даже не борьбой, а грызней. И все эти "майданы", драки под Верховной радой и все эти законы – все это напрямую связано с грядущим дележом бюджетного пирога. При этом эти споры имеют и внешнеполитическое значение. Когда Россию называют "агрессором" и плюют на минский процесс – у России появляется дополнительная возможность показывать западным партнерам, что именно Украина не выполняет Минские соглашения. Кстати, именно поэтому французские и немецкие диппредставительства озаботились текстом закона и тем фактом, что из него были выброшены любые упоминания Минских соглашений. Европу этот факт встревожил", – отметил Владимир Корнилов.

Он предположил, кто на Украине заинтересован в принятии закона в подобной редакции.

"Значительная часть политических сил, которые кормятся антироссийской риторикой, войной, боевыми действиями, конечно, заинтересованы в эскалации. При этом значительная часть усилий направлена даже не на то, чтобы принять закон, а на то, чтобы сделать пиар на нем. Это удобный повод. Когда закон первоначально внесли, для Порошенко это стало занозой в филейной части. Он должен был принимать еще один закон, чтобы показать Западу, что, мол, смотрите, мы все-таки привержены Минским соглашениям. Этот закон является проблемным для многих политических сил, в том числе для Петра Порошенко", – считает Владимир Корнилов.

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