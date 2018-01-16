Эксперт: Рада "изменила акцент" в законопроекте о реинтеграции Донбасса

Верховная рада отказалась признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР "террористическими организациями", пишут СМИ. Несмотря на кажущуюся невероятность этого результата, все вполне объяснимо, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов.

Депутаты Верховной рады не признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями", сообщает News One.

За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.

Рада рассматривала этот документ во вторник, 16 января, во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют "страной-агрессором".

Комментируя в эфире радио Sputnik итоги голосования по поправке к законопроекту, директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов назвал их вполне объяснимыми.

"Несмотря на кажущуюся невероятность этого результата, на самом деле все вполне логично и объяснимо. Дело в том, что изначально Украина идеологически обосновывала войну в Донбассе "борьбой с террористами и сепаратистами", а примерно с лета прошлого года идеологическая концепция в корне изменилась. Ее суть — в том, что Украина ведет войну за свою территориальную целостность не против "террористов и сепаратистов Донбасса", а против "страны-агрессора". Главным врагом Украины в Донбассе теперь объявлена Россия, которая якобы временно оккупировала территорию юго-востока Украины. Поэтому и основной акцент в документе, который рассматривает сегодня Верховная рада, изменен. И это тот главный "эволюционный" путь, который проделало украинское государство после подписания "Минска-2"", — сказал Эдуард Попов.

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