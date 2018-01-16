Американист о новых санкциях: надеюсь на отрезвление в вашингтонских умах

Посол США в Москве Джон Хантсман назвал возможную дату выхода "кремлевского доклада". Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились на санкциях и контрсанкциях.

Публикация так называемого кремлевского доклада в США, который может быть выпущен к 29 января, не означает автоматического введения санкций против России, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отметив, что дата выхода доклада может быть другой.

"Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада — 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового", — сказал Хантсман.

Отвечая на вопрос, включат ли в список порядка 50 человек, посол отметил, что "еще слишком рано говорить об этом".

В соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" Белый дом должен в течение полугода после его принятия (а в дальнейшем — ежегодно) представить конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, а также их родственников. По данным газеты "Коммерсант", фигурантами этого списка могут стать 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей. Как заявили в Кремле, ответ на новые санкции, если США их введут, будет адекватным и наилучшим образом соответствующим интересам России.

В эфире радио Sputnik американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились на санкциях и контрсанкциях.

"Администрацией Белого дома уже заранее было объявлено о новых санкциях в отношении России. Но в данном случае, если верить тому, что говорит Джон Хантсман, может быть опубликован доклад, в котором могут содержаться какие-то оценочные суждения, но сам доклад необязательно должен сопровождаться введением санкций против России. Посмотрим, не так много осталось времени до конца января. Но в любом случае на санкции нельзя перекладывать двусторонние отношения между нашими странами. Санкции, как показывают предыдущие меры в отношении России, не привели к тому, к чему стремились в Вашингтоне. Может, по прошествии года после вступления Трампа в должность некое отрезвление в вашингтонских умах произошло. Конечно, меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились исключительно на санкциях и контрсанкциях", — сказал Александр Домрин.

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