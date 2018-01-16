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Американист о новых санкциях: надеюсь на отрезвление в вашингтонских умах

18:5616.01.2018
(обновлено: 21:12 16.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон ХантсманПосол США в РФ Джон Хантсман
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США в Москве Джон Хантсман назвал возможную дату выхода "кремлевского доклада". Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились на санкциях и контрсанкциях.

Публикация так называемого кремлевского доклада в США, который может быть выпущен к 29 января, не означает автоматического введения санкций против России, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Политолог назвал причину новых санкций США против России

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отметив, что дата выхода доклада может быть другой.

"Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада — 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового", — сказал Хантсман.

Отвечая на вопрос, включат ли в список порядка 50 человек, посол отметил, что "еще слишком рано говорить об этом".

Северное крныло Белого дома освещеное красными, белыми и синими огнями
© AFP 2018 / Alex Brandon
"Инструмент давления на общество". Политолог о новых санкциях США против РФ

В соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" Белый дом должен в течение полугода после его принятия (а в дальнейшем — ежегодно) представить конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, а также их родственников. По данным газеты "Коммерсант", фигурантами этого списка могут стать 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей. Как заявили в Кремле, ответ на новые санкции, если США их введут, будет адекватным и наилучшим образом соответствующим интересам России.

В эфире радио Sputnik американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились на санкциях и контрсанкциях.

"Администрацией Белого дома уже заранее было объявлено о новых санкциях в отношении России. Но в данном случае, если верить тому, что говорит Джон Хантсман, может быть опубликован доклад, в котором могут содержаться какие-то оценочные суждения, но сам доклад необязательно должен сопровождаться введением санкций против России. Посмотрим, не так много осталось времени до конца января. Но в любом случае на санкции нельзя перекладывать двусторонние отношения между нашими странами. Санкции, как показывают предыдущие меры в отношении России, не привели к тому, к чему стремились в Вашингтоне. Может, по прошествии года после вступления Трампа в должность некое отрезвление в вашингтонских умах произошло. Конечно, меньше всего хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами строились исключительно на санкциях и контрсанкциях", — сказал Александр Домрин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
22 пользователя оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
2126611
А почему речь идёт о публикации лишь 50 фамилий? Надо перечислить абсолютно всех россиян, чьи "сундуки" хранятся и "работают" за границей. И весь список - в "Российской Газете". Кто-то скажет, что неприлично считать деньги в чужих карманах. Враньё! Если деньги заработаны честно, то их не только можно считать кому угодно, но и ими можно гордиться. А вот если наворовано, то тогда, конечно, нельзя ..!
А по поводу санкций. По-моему больше всех мечтают об их отмене обитатели Кремля и Госдумы. Согласитесь, проще взять откат с монолитного потока турецких помидоров, чем с десятков тысяч российских фермеров. Проще брать откат на поставке иномарок, нежели организовать своё производство автомобилей. Любые поставки из-за рубежа - это откаты, откаты, откаты. Потому и не дают своему производству дорогу. Как брать откат с сотен тысяч российских фермеров? А вдруг наши кулибины начнут на каждом шагу свою электронику выпускать? И т. д. Это - кошмарный сон наших министров и депутатов. А вы говорите: Путин, Путин ... А я говорю: Сталин!!!
20:04
16.01.2018
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Николай Иванов Иванов
Глупо надеяться, что не введут, а уж тем более после таких слов обычно берут и делают исподтишка.
19:13
16.01.2018
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