Эксперт: убийство Ивановича – серьезный удар по сербской общине Косово

Власти Косово призвали найти убийц сербского политика Оливера Ивановича. Эксперт Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik выразил мнение, что убийство было спланированной акцией.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство осудили убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.

"Я решительно осуждаю убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия и правосудие" на севере страны. Призываю правоохранительные органы как можно скорее раскрыть обстоятельства его убийства и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, я обращаюсь к гражданам всех общин на севере страны с просьбой помочь органам следствия", – написал Тачи на своей странице в Facebook.

Правительство самопровозглашенной республики также осудило убийство и в официальном сообщении назвало его "угрозой верховенству закона и любым попыткам установить порядок на всей территории Косово".

Иванович был застрелен утром 16 января у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство политика террористическим актом, сообщает сербская газета "Вечерне новости" . По данным издания, сербское руководство направило письмо в Миссию ООН в Косово и в спецмиссию Европейского союза с просьбой позволить Сербии принять участие в расследовании преступления.

Сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik выразил мнение, что убийство политика было спланированной акцией.

"Очевидно, что это террористический акт, потому что Иванович не был бизнесменом. На протяжении уже двух десятилетий он был политическим деятелем – оппозиционным. Только недавно он был выпущен из заключения по надуманному процессу в Приштине, он там отсидел несколько лет по явно сомнительным обвинениям. Сейчас он застрелен. Конечно, это очень серьезный удар по сербской общине края, потому что Иванович всегда был одним из наиболее известных, весомых, авторитетных политиков сербской общины Косово", – сказал Георгий Энгельгардт.

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