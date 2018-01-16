Украинский политик: Киев проигрывает интеллектуальное противостояние с РФ

Российский режиссер Никита Михалков попал в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik назвал решение Киева антикультурным.

Российский кинорежиссер Никита Михалков попал в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины, сообщается на сайте украинского Минкультуры. В список также были включены певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста (Василий Вакуленко).

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", – говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте Минкультуры Украины.

На сайте ведомства указано, что в целом теперь в списке находятся 118 лиц, "угрожающих нацбезопасности", в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.

Сам Никита Михалков убежден, что никто из этого списка не является угрозой для украинского народа, но гордится, что "бандеровская верхушка" считает его опасным.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал происходящее наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация характеризует не российских артистов, а тех, кто составляет подобные списки.

"Сам по себе факт попадания в список, по крайней мере, в Украине уже никого не удивляет. Абсолютно все, что не укладывается в достаточно убогую и примитивную схему национал-патриотов, подлежит немедленному запрету и остракизму. Те люди, которые принимают такие антидемократические, антикультурные решения, понимают, что они катастрофически проигрывают интеллектуальное противостояние. Поэтому они и идут на подобные крайние меры. Ярких, неординарно мыслящих, талантливых людей в этом списке уже настолько много, что это, скорее, характеризует не тех людей, которые попали в этот список, а тех, кто эти списки составляет", – сказал Александр Голуб.

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