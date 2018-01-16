"Грызня одних врагов России с другими". Политолог о беспорядках в Киеве

У здания Верховной рады Украины произошла стычка между митингующими, требующими принять закон о реинтеграции Донбасса, и полицией. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

У здания Верховной рады Украины в Киеве произошло столкновение между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса и признать Россию "агрессором", и правоохранителями.

Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики попытались им помешать, но безуспешно.

"Возле Верховной рады активисты движения "Освобождение" сожгли флаг страны-агрессора РФ… Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами Внутреннего Корпуса Батальона "Донбасс" и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг… провалилась", –написал на своей странице в Facebook депутат парламента Семен Семенченко, являющийся одним из лидеров "Освобождения".

Парламент Украины приступил к рассмотрению во втором чтении президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса митингующие у Рады также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин выразил мнение, что на самом деле столкновения происходят между силами, которые в одинаковой мере, но разными методами противостоят России.

"Значение этих столкновений не стоит преувеличивать. Надо понимать, что идет грызня одних врагов России с другими врагами России, и к настроениям украинского общества это не имеет никакого отношения. Особенно отмороженные бандеровцы митингуют, требуя признать Россию "агрессором", прямо сейчас объявить ей войну и тому подобное. А сидящие в зале Рады и руководящие всем этим процессом делают то же самое, просто другими методами – они организуют войну на востоке Украины. Поэтому цели – и у киевского режима, и у тех, кто сейчас митингует у здания Рады, – одни и те же. Расхождения у них только по методам осуществления этих целей, по тому, какими способами превращать Украину в "анти-Россию"", – сказал Игорь Шишкин.

Законопроект о реинтеграции Донбасса дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования ситуации. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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