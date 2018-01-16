"Сказка про белого бычка". Эксперт о заявлении Туска по санкциям

Евросоюз продолжит политику санкций против РФ, заявил глава Евросовета Дональд Туск. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков высказал мнение, что в ЕС предпочитают повторять заученные мантры "про Россию, виноватую во всем".

Евросоюз продолжит политику санкций в отношении России на фоне конфликта на Украине, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс", – сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию вело телевидение институтов ЕС.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ЕС предпочитают повторять заученные мантры "про Россию, виноватую во всем".

"Обсуждение санкций в Евросоюзе применительно к РФ превращается уже в сказку про белого бычка. Все аргументы – мол, нет прогресса в урегулировании конфликта на Украине – это своего рода мантры, которые позволяют европейцам хоть как-то сохранять лицо перед своим бизнесом, перед теми, кто в реальности заинтересован в углублении сотрудничества с Россией. Поскольку всем уже очевидно, что конфликт на Украине – это одна ситуация, а антироссийская позиция Евросоюза – другая ситуация. Ничего не меняется внутри Европы касательно политического диалога с Россией, видения того, как Европа хотела бы действовать в отношениях с Россией в интересах своих компаний, своих бизнесов, своих обществ. Европа выбрала путь повторения этих мантр. Соответственно, до тех пор, пока фундаментально не изменится позиция жесткого убеждения в том, что Россия виновата во всем и всегда, сказка про белого бычка будет повторяться. То есть санкции будут продлеваться, иногда расширяться, при этом внутри самой Европы будет зреть понимание того, что все это лицемерие, которое прикрывает стремление всячески ограничить и ущемить Россию", – сказал Александр Коньков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!