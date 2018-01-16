Политолог предположил, почему Киев не спешит забирать технику из Крыма

Киев не ответил на предложение вернуть военную технику из Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik рассказал о "главном моменте" в этой ситуации.

В Кремле не получали субстантивного ответа от Киева на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности вернуть военную технику из Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

"Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно", – сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция украинской стороны по поводу предложения Путина передать бронетехнику из Крыма.

"Собственно, президент Путин, если вы помните, на встрече с главными редакторами ведущих российских СМИ как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке, и в данном случае они подлежат уничтожению, сказал президент России, упомянув, что все это может делаться совместно с украинскими военными в ходе организации транспортировки этих плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму", – сказал Песков отвечая на вопрос, готова ли Россия к утилизации боеприпасов.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин предположил, почему Киев медлит с принятием решения по военной технике в Крыму.

"Та (украинская) военная техника, которая осталась в Крыму, в первую очередь не интересна Киева потому, что представляет собой печальное зрелище, она находится в крайне плохом состоянии. Украина была не в состоянии содержать эту военную технику, даже когда Крым был украинским. Ну а теперь, во-первых, ее необходимо будет транспортировать на Украину, во-вторых, ее необходимо будет содержать. Кроме того, Украина демонстрирует нежелание вести какой-либо диалог с Россией по поводу любых вопросов, связанных с Крымом. Возможно, это и есть главный момент данной ситуации", – сказал Денис Батурин.

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