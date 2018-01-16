Мнение крымчанина: перлы о нашей "неполноценности" помогают жить веселее

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на слова Собчак о "неполноценности" крымчан. Тему поддержал в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников, житель Крыма Вадим Колесниченко.

Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу. Окончательный список городов, где пройдут игры ЧМ-2018 в России, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила еще в сентябре 2012 года.

"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", — сказала Поклонская РИА Новости.

"Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и так далее). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами полуострова соглашения о сотрудничестве", — отметила она.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидат "против всех". В октябре, на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, она сообщила, что считает Крым украинской территорией.

Дискуссию относительно "ущемленности" жителей Крыма прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников, крымчанин Вадим Колесниченко.

"Я вновь и вновь возвращаюсь к мысли, что каждому человеку, который желает стать кандидатом в президенты, нужно пройти глубокую психиатрическую экспертизу. Много сегодня есть у нас кандидатов, адекватность которых вызывает сомнения. Ну а что касается "перлов" Собчак, то они, безусловно, позволяют крымчанам жить еще веселее и интереснее, чем мы жили до этого", — сказал Вадим Колесниченко.

По его словам, жители Крыма также ни в коей мере не чувствуют себя ущемленными из-за предстоящих в городах России игр чемпионата мира по футболу.

"В Крыму определена фан-зона для болельщиков матчей чемпионата мира. Как и на всей территории России, для крымских болельщиков установлен порядок продажи билетов на матчи чемпионата и получение "паспортов болельщика". Так что в этой части крымчане ни в чем не считают себя "ущербными", — заверил Вадим Колесниченко.

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