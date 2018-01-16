Мнение: медицина Украины идет в "светлое" будущее с летальным исходом

Юрий Жулев: гепатит С и гемофилия – как с этим жить и бороться

Юрий Жулев: гепатит С и гемофилия – как с этим жить и бороться

Стало известно о вспышке гепатита А на Украине. В эфире радио Sputnik украинский политобозреватель Владимир Скачко отметил, что это последствие так называемой медицинской реформы, под видом которой было уничтожено национальное здравоохранение.

Роспотребнадзор на своем сайте предупредил о вспышке гепатита А на Украине.

"Роспотребнадзор обращает внимание на эпидемиологическое неблагополучие по вирусному гепатиту А… В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5.01.2018 заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе 6 детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", – говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Украины, которые приводит ведомство, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

Как сообщается, в Николаевской области продолжается эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Ведомство просит граждан учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок.

Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что вспышки заболеваний стали последствием так называемой медицинской реформы.

"В Украине прошла так называемая медицинская реформа, под видом которой практически уничтожено здравоохранение. Медицинская помощь оказывается только тем людям, у которых есть деньги. Все направлено на то, чтобы остальное украинское население не получало даже элементарной медицинской помощи. Даже скорая помощь заменена профанацией – врачи не будут выезжать к пациентам, их заменят фельдшеры. И все в таком духе. Последствия, естественно, уже видны – в Украине вспышка гепатита А, наблюдается эпидемия кори, возвращаются такие болезни, как чума и холера. В общем, медицина в Украине практически убита, мы идем в "светлое" немедицинское будущее, чреватое летальным исходом для большинства из тех, кто, не дай бог, заболеет хоть чем-нибудь", – сказал Владимир Скачко.

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