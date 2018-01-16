Эксперт о "списке Магнитского" в Литве: у "бедных родственников" нет выхода

Пресс-секретарь главы Чечни назвал "пустышкой" решение Литвы о включении Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в страну. О мотивах решения Вильнюса рассказал в эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал пустышкой решение Вильнюса о включении Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в Литву.

Парламент Литвы в ноябре 2017 года принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года. В опубликованном в понедельник департаментом миграции Литвы списке из 49 россиян, в частности, оказалась фамилия Кадырова.

"Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства", – сказал Каримов РИА Новости.

По его словам, это решение Литвы – "пустышка, которая не заслуживает внимания Рамзана Кадырова и того, чтобы он потратил на чтение даже одну минуту".

"Если бы авторы этого документа были озабочены правами человека в Чеченской республике, они получили бы исчерпывающую информацию, свидетельствующую о том, что с этим вопросом в Чечне ситуация обстоит лучше, чем где бы то ни было в мире, и уж тем более в Литве", – заявил Каримов.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал ситуацию.

"На мой взгляд, говорить о том, что прибалтийские государства придерживаются норм защиты прав и свобод человека, в принципе не приходится – мы знаем, какое существует в Прибалтике отношение к русскоязычным людям, когда им фактически отказывают в элементарных гражданских правах. В данном же случае Литва просто действует в логике своих главных "старших товарищей" – США. Прибалтийские государства превратились в один из главных оплотов проамериканской политики на территории Восточной Европы и строго следуют в том векторе, который был задан Соединенными Штатами. Мы видим, что любой антироссийский шаг, любая антироссийская провокация воспринимаются прибалтийскими государствами как руководство к действию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после того, как Кадыров вошел в американский "список Магнитского", его включают в аналогичные списки стран, которые являются откровенными сателлитами США", – считает Никита Данюк.

По его словам, есть и экономическое объяснение этому шагу Литвы.

"Сейчас одна из главных доходных статей бюджета прибалтийских государств, включая Литву – это финансовые вливания со стороны Брюсселя и Вашингтона, в том числе по линии безопасности. А учитывая то, что состояние экономики в прибалтийских государствах не очень хорошее, то для них важно демонстрировать их спонсорам свою политическую лояльность. А антироссийская истерия, к сожалению, сейчас является неотъемлемой чертой идеологии коллективного Запада, куда на правах "бедных родственников" вошли и прибалтийские государства, включая Литву", – сказал Никита Данюк.

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