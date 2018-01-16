Музыкальный критик объяснил, с чем связан успех О'Риордан и The Cranberries

СМИ узнали о планах вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшейся накануне в возрасте 46 лет. Музыкальный критик Михаил Кузищев в эфире радио Sputnik назвал уникальной музыку, которую создавали The Cranberries.

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась накануне в Лондоне в возрасте 46 лет.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 09:05 утра по местному времени (12:05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

© AP Photo Долорес О'Риордан на сцене с гитарой

Как сообщает SkyNews , О'Риордан планировала записать во вторник новую версию хита Zombie. Представитель исполнительницы также ранее заявил, что певица приехала в британскую столицу для участия в звукозаписи. Во вторник она должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы поработать над новой версией культовой песни 1994 года.

Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году, когда ей было 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran.

Музыкальный критик Михаил Кузищев в эфире радио Sputnik рассказал, с чем связан успех The Cranberries.

"Группа была уникальна тем, что они очень здорово смешивали традиционный ирландский фольклор с современными на тот момент гитарными, гранжевыми, альтернативными роковыми элементами. То есть Долорес могла уловить ирландскую фолковую традицию, и при этом сделать ее понятной и доступной слушателям современного рока 90-х годов, когда они достигли своего пика. И вот это сочетание современности, сочетание энергичных роковых элементов и, в то же время, ирландской мелодичности и обеспечило им успех", – сказал Михаил Кузищев.

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