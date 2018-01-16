Военный эксперт рассказал, почему только Россия ищет аргентинскую подлодку

В Аргентине заявили, что только Россия ведет поиски пропавшей подлодки. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik объяснил, почему поиски нельзя прекращать.

Только океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" ведет поиски исчезнувшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", родственники пропавших моряков требуют от властей использовать все возможные средства для поисков субмарины, заявила РИА Новости супруга одного из членов экипажа Эрнана Родригеса – Марсела Мойано.

"Только "Янтарь" ищет наших моряков, до вторника или среды в радиус поисков не прибудет (аргентинское судно) "Мальвинские острова", в то время как (аргентинский корвет) Spiro находится в зоне поисков, но он сломан, потому что сломался гидролокатор", – заявила Мойано.

Мойано также отметила, что родственники пропавших моряков требуют от правительства не прекращать поиски и использовать все средства для обнаружения подлодки.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил в понедельник, что поиски подводной будут вестись бессрочно до ее обнаружения.

В понедельник родственники моряков подводной лодки пришли к посольству РФ, чтобы поблагодарить Россию за участие в поисках субмарины и ее экипажа.

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik объяснил, почему поисками занимаются российские специалисты.

"Глубина нахождения этой подводной лодки достаточно большая – порядка 500 и более метров. Наши имеют возможность вести такие поиски. Американцы тоже имеют соответствующую технику, но, по всей видимости, они потеряли интерес к поиску подводной лодки. Для чего сейчас нужно продолжать поиски? Чтобы, во-первых, выявить причины и предотвратить возможность таких трагедий в будущем. Второе – погибшие моряки должны быть достойным образом захоронены", – сказал Константин Сивков.

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва. Константин Сивков не согласен с предположением о том, что лодка была разрушена полностью.

"Вряд ли там был такой взрыв, который разнес подводную лодку "в мелкие клочки". Для этого заряд взрывчатки должен измерять несколькими тоннами, если не десятками тонн. Поэтому речь идет о том, что разрушение корпуса, скорее всего, было локальное, в пределах одного – максимум, двух отсеков, и все остальные отсеки затоплены. То есть корпус подводной лодки может быть найден, и причины взрыва могут быть выявлены", – полагает Константин Сивков.

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