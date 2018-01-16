Мнение: говоря о мощи армии РФ, американский генерал признает реальность

Американский генерал выразил обеспокоенность модернизацией российской армии. У этого заявления – несколько причин, такое мнение выразил в эфире радио Sputnik эксперт Борис Рожин.

За последние десять лет Россия модернизировала все составляющие Вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд в ходе беседы с журналистами.

"Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие", – сказал Данфорд.

Он заявил, что такое положение дел вызывает обеспокоенность.

"Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся", – добавил американский генерал.

Ранее Данфорд признал, что США утрачивают военное преимущество в мире перед конкурентами, в частности, Россией и Китаем. Он также подчеркнул, что российские и китайские военные разработали контрметоды и стратегии для нивелирования американского преимущества.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что американский генерал просто признал существующую реальность.

"Помимо задач увеличения военного бюджета, которые в любом случае стоят, и есть серьезные основания полагать, что в следующем году оборонный бюджет США будет более крупным, Данфорд озвучивает новую реальность, которая уже принята американскими аналитиками. Согласно ей, российская армия сейчас уже совсем не та, какой была в середине 2000-х, и это выражается, в том числе, в характере технологических изменений в технике, организации ведения войны, управлении. Это озвучивалось в аналитических докладах различных мозговых центров, которые обслуживают Пентагон или ЦРУ. Соответственно, они признают новую реальность. В докладах отражалось, что по некоторым параметрам американская армия существенно уступает современной российской армии", – сказал Борис Рожин.

Он отметил, что такими заявлениями американские военные и политики преследуют несколько задач.

"С одной стороны, они обрисовывают реальные угрозы, которые российская армия может представлять для американской. С другой стороны, они это используют, чтобы показать, мол, мы не зря говорим, что Россия агрессивная – смотрите, как она усиливает свою армию. И все это ведет к тому, что надо, дескать, во-первых, увеличивать военный бюджет и, во-вторых, увеличивать военный контингент НАТО в Восточной Европе, повышать их технологическую составляющую, чтобы эффективно противостоять России. В конечном итоге вся эта риторика направлена на эскалацию отношений с Россией и повышение боевых возможностей американских вооруженных сил. При этом игнорируется тот факт, что Россия находится на своей территории, а американские войска – у российских границ", – отметил Борис Рожин.

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