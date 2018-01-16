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Политолог о выборах в РФ: избиратель понимает, что от него зависит будущее

09:1016.01.2018
(обновлено: 10:36 16.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБилборд с символикой выборов президента РФ 2018Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос показал, сколько россиян планирует участвовать в голосовании на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров объяснил, какие факторы влияют на интерес к выборам.

Почти 70% россиян планируют принять участие в голосовании на президентских выборах 2018 года.

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 67% россиян однозначно планируют прийти на выборы, еще 11%, скорее всего, пойдут голосовать.

"По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье), готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина – 7,2%, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%", – говорится в сообщении.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В начале года информированность граждан о выборах выросла до 85% – такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года. 67% россиян готовы принять участие в голосовании, в целом же интерес к предстоящим выборам проявляют 75% опрошенных.

Кроме того, 64% уверены, что предстоящие выборы президента пройдут в открытой и честной борьбе.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил высокий интерес к президентским выборам.

"Президентские выборы всегда вызывают наибольший интерес избирателей РФ. А в нынешней ситуации есть определенные факторы, которые еще больше повышают интерес. В первую очередь, это сложная внешнеполитическая ситуация. Избиратель видит, как российские власти с этой ситуацией справляются, понимает, что от его выбора зависит дальнейшее будущее страны. Поэтому большинство избирателей намерены принять участие в этих выборах и каким-то образом свое определить отношение к этому будущему. Конечно, свою роль сыграло и разнообразие предложенных кандидатур. Это затрагивает более широкий круг избирателей. И понимание того что от выбора зависит не только будущее страны в масштабах планеты, но и личное будущее, все-таки присутствует у большинства граждан. Политическая активность обусловливается и личным интересом к этому процессу, пониманием, что от твоего участия в политике зависит многое. Нужно признать, в РФ политическая активность граждан гораздо выше, чем во многих странах Запада. Это можно интерпретировать по-разному, но это говорит, что российский избиратель чувствует свою причастность к судьбе страны и готов участвовать личным образом в ее будущем", – считает Игорь Шатров. 

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Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
сергей алешин
1 какой может быть интерес ?результат предскажет любой человек ! 2 российские власти с этой ситуацией НЕ справляются ! 3 интересно каким образом простой избиратель может влиять на будущее страны -еще 6 лет никак не повлияет ! будет продолжаться тотальное воровство властей под прикрытием защиты или сирии или еще кого нибудь будем выступать на олимпиадах без флага будем продолжать терпеть плевки в сторону нашей страны и утираться ! избиратель конечно готов участвовать в судьбе своей страны но никто ему такого НЕ ПОЗВОЛИТ !
10:20
16.01.2018
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просто Хемуль
интересовался у друзей и знакомых: большинство на выборы идти не планирует, хотя люди социально активные... основная отговорка - от нас ничего не зависит... а те, кто пойдут - за Грудинина голосовать планируют... тут все просто - есть знакомая бабуля, работавшая в колхозе Ленина... она до сих пор от них доплату к пенсии получает
10:13
16.01.2018
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