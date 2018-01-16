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Политолог: курды в Сирии становятся более активным игроком

08:5016.01.2018
(обновлено: 10:34 16.01.2018)
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© AFP 2018 / Delil SouleimanБоевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке СирииБоевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
США отправили сирийским курдам ПЗРК, сообщили СМИ. Тактику и цели американских военных в Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин.

США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки, сообщил арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники. 

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора
По данным издания, США поставили оружие формированиям сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Сообщается, что передача оружия произошла на прошлой неделе в рамках "секретного соглашения" США и YPG.

Ранее издание The Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США  приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции США.

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится
Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. При этом Эрдоган хоть и обрушился на США с жесткой критикой, но выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Президент Турции заявил, что он, по сути дела, объявляет войну и будет уничтожать так называемые "демократические силы" Сирии. То есть те оппозиционные силы, которые выступают против режима (президента Сирии Башара) Асада. Эти силы находятся во многом на той территории, которую Турция хотела бы контролировать. Отсюда и противостояние. Для США здесь несколько моментов: не дать до конца решить эту сирийскую проблему, не дать усилиться туркам – а для этого нужно оружие, и не просто стрелковое, а что-то серьезное, что можно было бы использовать против танков и самолетов", – сказал Илдус Ярулин.

По его мнению, США продолжат вмешиваться в дела региона.

"Американцы не оставляют надежды активно вмешиваться во всех процессы на Ближнем Востоке. Наличие такой группировки, которая будет поддерживаться американцами, и даже далеко идущие планы по созданию курдского государства – это говорит о том, что американцы активно будут продолжать попытки раздела Сирии на зоны влияния. Это попытка создания проамериканского государства, которое было бы направлено как против Сирии, так и против Турции, а, в конечном счете, против Ирана и против России. Курдские вооруженные силы достаточно обучены, и это серьезная военная сила, которая, будучи поддержанной поставками вооружений, становится более активным политическим игроком", – полагает Илдус Ярулин.

*Террористическая организация запрещена в России

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Комментарии
21 пользователь оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
mila.kovaleva
Так что на Египетские курорты лучше не летать.
09:14
16.01.2018
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exchangepm
Где янки, там и война.
09:18
16.01.2018
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