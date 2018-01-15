Политолог о запрете ему въезда в ЕС: Евросоюз превратился в "евросовок"

Российскому политологу Олегу Бондаренко запретили въезд в ЕС на три года по запросу властей Польши. В эфире радио Sputnik Олег Бондаренко предположил, с чем связано такое решение.

Российский политолог и журналист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что ему запретили въезд на территорию Евросоюза сроком на три года по запросу польских властей.

По словам Бондаренко, он узнал об этом, когда прибыл в Берлин для участия в собрании партии Die Linke.

"Привет от польских "друзей": по запросу Варшавы мне запрещен въезд в ЕС сроком на 3 года. Оказывается, еще 17 ноября прошлого года. При этом в Италию в прошлом декабре спокойно пропустили", – написал Бондаренко в Facebook.

Он опубликовал видео, как сидит на заднем сиденье автомобиля, который везет его, по его же словам, из аэропорта Тегель в аэропорт Шенефельд для депортации в Россию. Политолог иронично замечает, что "это уникальная возможность проехаться в полицейской машине под конвоем по Берлину".

В эфире радио Sputnik Олег Бондаренко предположил, чем могли руководствоваться польские власти.

"Поляки не поясняют своих действий. В той бумаге, которую мне показали немцы, нет никаких обоснований отказа мне во въезде на территорию ЕС. Я не нарушал никаких законов, поэтому это возможно только в силу одной причины: видимо, поляки посчитали, что я представляю угрозу национальной безопасности Польши, хотя я не был там уже три года. Каким образом я могу представлять эту угрозу, мне довольно сложно понять. Думаю, что поляки мстят тем российским деятелям, кто в нынешнее непростое время пытается противостоять антироссийской истерии", – сказал Олег Бондаренко.

По его мнению, в некоторых странах Евросоюза перенимают худшие практики советского периода.

"В Польше в последние годы фактически существует правосудие сталинского толка. Например, лидера польской оппозиционной партии "Смена" Матеуша Пискорского арестовали в мае 2016 года по обвинению в том, что он якобы являлся агентом сразу трех разведок – России, Китая и Ирана. Матеуш Пискорский является известным политиком, он много раз бывал в России. Так что, думаю, этим список ЕС персон нон грата не закончится, там будут еще фамилии наших коллег – тех, кто пересекался с Пискорским, кто не стесняется отстаивать интересы России в Европе. Такая практика – запрещать въезд отдельных людей в ЕС – мне напоминает худшие практики семидесятых годов, когда высылали диссидентов. Сейчас, видимо, Евросоюз окончательно превратился в "евросовок", который копирует самые худшие практики советского периода времени", – отметил Олег Бондаренко.

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