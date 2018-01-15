Мнение: в НАТО говорят о "перехвате" самолетов РФ, чтобы выглядеть героями

Британские истребители поднялись в воздух из-за "российских самолетов", сообщили в Минобороны страны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что в НАТО используют слово "перехват", описывая рутинную работу авиации.

Истребители британских ВВС Typhoon подняли в воздух c авиабазы Лоссимут в Шотландии из-за поступившего сигнала, предположительно, о российских самолетах. Об этом рассказали в Минобороны страны.

"Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", – сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, бельгийские ВВС также вылетели для сопровождения "российских самолетов". Издание Soir со ссылкой на неназванный военный источник сообщило, что для их сопровождения над акваторией Северного моря поднялись два самолета F-16.

"Перехват произошел в нидерландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО", – говорится в коммюнике Минобороны Бельгии, где отмечается, что бельгийские самолеты "сопровождали российские до того момента, как миссию взяли на себя самолеты (британских) королевских ВВС".

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса. Эту миссию она поочередно выполняет с нидерландскими ВВС. Как отмечает издание, оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16 в случае появления не идентифицированных самолетов или летательных аппаратов, с которыми потерян контакт по радиосвязи.

При этом российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что все российские самолеты и корабли перемещаются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что в НАТО часто совершенно безосновательно используют термин "перехват" в отношении российской авиации.

"Что касается вылета бельгийских и британских самолетов, как они говорят, "на перехват", то это отражение традиционного натовского психоза. Перехват – это специальный маневр, с помощью которого самолет вынуждают приземлиться на нужный аэродром. Ничего этого мы не видим. Совершенно безграмотно использованное слово "перехват" придает окраску некого героизма, хотя, по сути, идет рутинная работа натовской авиации. Она не перехватывает российские самолеты. Бельгийские и английские самолеты летели на идентификацию, на опознание наших самолетов, которые находились в международном воздушном пространстве – прилетели, убедились, что бортовые номера есть, звезды российские есть и "убежали" на свой аэродром. Но в натовских штабах на такие вещи смотрят ненормально. Выполненные в соответствии со всеми международными нормами полеты российской авиации там расценивают как военную угрозу. Все это надо для того, чтобы развернуть пропаганду, "куснуть" Россию хоть каким-то образом. Но российские самолеты летают строго по международным правилам в международном воздушном пространстве, мы никому не угрожаем. А на этот авиационный ажиотаж мы смотрим так, как мудрые люди смотрят на забавы детей в песочнице", – сказал Виктор Баранец.

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