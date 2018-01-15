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Политолог рассказал, почему во Франции обострили тему царских долгов России

17:5215.01.2018
(обновлено: 20:28 15.01.2018)
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© Fotolia / nupsik284Банкноты европейской валютыБанкноты европейской валюты
© Fotolia / nupsik284
Сотни тысяч французов требуют от России выплат по царским долгам, списанным большевиками, сообщают СМИ. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выделил две стороны данного вопроса.

Сотни тысяч французов добиваются от России выплат по облигациям царских времен общей стоимостью около 30 миллиардов евро, сообщает RFI

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр перед первым заседанием нового кабинета министров Франции. 18 мая 2017
© Ирина Калашникова
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Эксперт: Франция пытается "отыграть" ситуацию с санкциями
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор о том, что Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Тем не менее около 400 тысяч наследников тех самых инвесторов настаивают на выплатах. Они аргументируют свои претензии тем, что "Россия — далеко не банкрот".

"Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры", — заявил французской радиостанции один из наследников. 

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что данный вопрос поднимают не впервые. И актуализация этой темы сейчас неслучайна, считает политолог.

"Этот вопрос был в активной фазе в 90-х годах. Тогда его детально изучили российские власти, с французскими властями был подписан ряд документов, прошло несколько меморандумов и было достигнуто соглашение между Россией и Францией о том, что эта проблема урегулирована. И нынешнее обострение данной темы, ее актуализация, мне кажется, неслучайна — в ней есть политический подтекст. Нынешнее французское руководство проявляет интерес к улучшению отношений с Россией, кроме того, во французских высказываниях порой заметна антиамериканская риторика. Поэтому мне кажется, что оживление этой темы имеет целью внести какой-то раздражитель в российско-французские отношения, который бы либо отвлекал внимание, либо создавал трудности. Это одна сторона вопроса", — сказал Владимир Оленченко.

Он предложил французам для начала предъявить претензии к нынешним странам ЕС, которые в XIX веке входили в состав Российской империи.

"Стоит отметить, что займы, о которых идет речь, были сделаны в конце XIX века. Их предполагалось направить на улучшение инфраструктуры, которая в основном совершенствовалась на западных рубежах России. И тут есть забавный момент: после революций 1917 года от России отделились Польша, страны Прибалтики и Финляндия, где, собственно, и проводились инфраструктурные работы. Сейчас это самостоятельные государства, но раньше они были в составе царской империи. Поэтому мне кажется, что французам стоит сделать "изящный ход" и обратиться одновременно к Финляндии, странам Прибалтики, к Польше и к той же Германии, поскольку на тот период большую часть активного экономического населения современной Эстонии составляли немецкие предприниматели. Тем более что сейчас они все объединены в Евросоюз. Попробуйте между собой договориться!" — отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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Комментарии
80 пользователей оставили 96 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Воронежский Воронежский
Надо французам выставить счета за войны , где они участвовали против России, выставить счёт за Наполеона и выставить счёт за русофобскую политику
18:00
15.01.2018
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Николай Чельцов
Мсье пусть в начале оплатят ущерб России, от войны 1812 года.А то видишь ли они деньги там когда то и во что-то вкладывали.А так вообще,-,,От мертвого осла уши ,,.Они получат.
18:06
15.01.2018
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