Эксперт: турецкие и американские интересы серьезно столкнулись в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении уничтожить создаваемые США на севере Сирии "силы безопасности границы". Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik предположил, во что может вылиться это намерение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" на севере Сирии.

"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача – задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество – это их дело. Но мы этого не позволим", – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Накануне стало известно, что международная коалиция во главе с США создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель – подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).

"Силы безопасности границы" развернут вдоль долины реки Евфрат – на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача – "препятствовать свободному перемещению ИГ* и перевозке незаконных материалов".

МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.

СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка получала вооружение от коалиции.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин объяснил, почему Анкара категорически против создания Соединенными Штатами на севере Сирии "сил безопасности границы".

"Турки категорически против того, чтобы границу с Турцией контролировали курдские силы, как бы они ни назывались. Поскольку сирийских курдов, прежде всего, из сил самообороны (YPG – ред.) они считают террористами и ответвлением Рабочей партии Курдистана, с которой они ведут многолетнюю вооруженную борьбу", – сказал Владимир Фитин.

Он высказал предположения о том, во что может вылиться высказанное Реджепом Тайипом Эрдоганом намерение "задушить" создаваемые в Сирии при поддержке США формирования.

"Президент Турции – весьма эмоциональный человек, поэтому его заявление, возможно, не стоит понимать буквально. Но то, что турки будут категорически возражать против стабилизации обстановки на границе силами курдов – это безусловно. Они будут принимать все возможные меры, чтобы этого не произошло. И это приводит уже не просто к трениям, а к реальному серьезному столкновению турецких и американских интересов", – считает Владимир Фитин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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