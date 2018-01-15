Эксперт: турецкие и американские интересы серьезно столкнулись в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" на севере Сирии.
Накануне стало известно, что международная коалиция во главе с США создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель – подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).
"Силы безопасности границы" развернут вдоль долины реки Евфрат – на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача – "препятствовать свободному перемещению ИГ* и перевозке незаконных материалов".
МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.
В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин объяснил, почему Анкара категорически против создания Соединенными Штатами на севере Сирии "сил безопасности границы".
"Турки категорически против того, чтобы границу с Турцией контролировали курдские силы, как бы они ни назывались. Поскольку сирийских курдов, прежде всего, из сил самообороны (YPG – ред.) они считают террористами и ответвлением Рабочей партии Курдистана, с которой они ведут многолетнюю вооруженную борьбу", – сказал Владимир Фитин.
Он высказал предположения о том, во что может вылиться высказанное Реджепом Тайипом Эрдоганом намерение "задушить" создаваемые в Сирии при поддержке США формирования.
"Президент Турции – весьма эмоциональный человек, поэтому его заявление, возможно, не стоит понимать буквально. Но то, что турки будут категорически возражать против стабилизации обстановки на границе силами курдов – это безусловно. Они будут принимать все возможные меры, чтобы этого не произошло. И это приводит уже не просто к трениям, а к реальному серьезному столкновению турецких и американских интересов", – считает Владимир Фитин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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