Мнение: Киев "в хамской форме" идет на профанацию Минских соглашений

Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили перспективы выполнения Минских соглашений. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что у Москвы и Киева слишком разные подходы к соглашениям.

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили по телефону перспективы выполнения Минских соглашений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы. Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее об этом разговоре сообщил Климкин. Говоря про возможность введения в Донбасс миротворцев ООН, украинский министр отметил, что "позиции (Украины и РФ – ред.) очень далеки, но должны работать дальше".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что у Москвы и Киева слишком разные подходы к Минским соглашениям.

"У московской и киевской сторон разные взгляды на Минские соглашения. Москва стремится сдвинуть процесс с мертвой точки, добиться, чтобы соглашения соблюдались. А киевская сторона использует все возможности для того, чтобы просто заболтать этот процесс: говорить о нем как можно больше, делать заявления, но при этом, чтобы он с места не сдвигался. Поэтому любые переговоры по этому поводу – тупиковые. Потому что украинская сторона использует все возможности, чтобы соглашения никаким образом не реализовывались. А учитывая, что украинскую сторону прикрывают США и Европа, то она это делает в совершенно хамской форме, называя черное белым, идя на профанацию. Климкин, как говорящий попугай, высказывает достаточно смешные тезисы, его цель – все превратить в шоу", – сказал Семен Уралов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!