Мнение: антикрымские заявления Киев выдает на-гора

Россия уважает целостность Украины без Крыма, заявил глава МИД Сергей Лавров. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев свыкся с российским статусом полуострова, но предпочитает руководствоваться политическими соображениями.

Россия уважает границы Украины, которые сложились после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее депутат от "Единой России" Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами, так как в документе должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга.

Лавров пояснил, что международные договоры важны, но остаются делом юристов.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией", – добавил министр.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Украина свыклась с российским статусом полуострова.

"На самом деле Украина уже свыклась с российским статусом полуострова, официальный Киев не заинтересован в том, чтобы Крымский полуостров вновь стал частью украинского государства. Правда, официально об этом киевские власти заявить не могут, потому что постоянно используют тему Крыма для своей внутриполитической пропаганды. Кроме того, муссируя крымскую тематику, политический режим Петра Порошенко исполняет заказ со стороны Запада. Выдавая на-гора различные заявления, публикуя различные антикрымские доклады и документы, Киев создает почву для продолжения антироссийских санкций со стороны США и их союзников", – сказал Иван Мезюхо.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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