Эксперт: вторая нитка "Турецкого потока" не может быть построена наобум

В МИД РФ назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока". Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с этим вопросом затягивать нельзя.

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твердых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

""Турецкий поток", который может быть продлен в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"", – сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван", – добавил министр.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с переговорами затягивать нельзя – евробюрократия очень медлительная.

""Турецкий поток-1" строится, основные договоренности есть, это нитка для Турции. "Турецкий поток-2" должен быть для европейских потребителей, прежде всего, потребителей Юго-Восточной Европы, и здесь пока много неясного. "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода. Но вопрос в том, как дальше распределять этот газ, как его направлять. Здесь нет договоренностей. То, что сказал Лавров, мне кажется логичным, потому что строить наобум достаточно опасно. Может возникнуть ситуация, когда инвестиции сделаны, газопровод построен, а договоренностей нет, и каждый день будет приносить реальные убытки тому, кто построил газопровод. Это нежелательно допускать. Поэтому нужны эти договоренности, нужен определенный переговорный процесс. Сейчас ситуация несколько лучше: основные документы есть – как действовать в соответствии с Третьим энергопакетом. Еще недавно этого не было, и было совсем трудно. Сейчас эти документы "на столе", есть страны Юго-Восточной Европы, которые заинтересованы в газе. Но европейская бюрократия – очень медленная, и если не обострять этот вопрос, если не перейти в практическую плоскость, то процесс может вообще не начаться", – сказал Владимир Фейгин.

Проект "Турецкого потока" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год).

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