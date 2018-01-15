"Непонятная инициатива". Политолог о встрече по КНДР в Ванкувере

Россия не ждет продуктивных итогов встречи по КНДР в Ванкувере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik отметил, что США, инициируя встречу, преследуют собственные интересы.

Россия не ждет никаких продуктивных итогов встречи по Северной Корее в канадском Ванкувере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что, при всем уважении к тем, кто эту инициативу затеял, я не ожидаю ничего продуктивного. Лишь бы ничего контрпродуктивного не произошло. Это уже будет хорошим результатом, хотя в это верится с трудом", – сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы Госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Как заявили в Госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В Госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон, инициируя встречу по КНДР в Ванкувере, преследует собственные интересы.

"С начала нового года мы видим целый комплекс непонятных инициатив со стороны США. Генерируя такие инициативы, в том числе и по Ванкуверу, вводя их в практическую плоскость, США не просто ни с кем не советуются, а реализуют какую-то свою собственную программу. Наверное, в недоумении по поводу Ванкувера находятся и ближайшие западные союзники США, так называемая западная коалиция. Ведь речь идет не просто о Северной Корее, не об отдельной изолированной стране, а о геополитических интересах целой группы стран и о стабильности мира в целом. Сергей Лавров фактически задает вопрос в сторону США, чтобы там пояснили свои действия. Кроме того, мы фиксируем свою позицию: мы к этому не имеем никакого отношения", – сказал Григорий Трофимчук.

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