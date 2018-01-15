"Признак нездоровья". Эксперт о "российском вмешательстве" в выборы в Чехии

В Госдуме ответили на слова о "российском вмешательстве" в президентские выборы в Чехии. Политолог Юрий Почта поделился с радио Sputnik своим мнением о том, с чем связаны подобные обвинения.

В России заинтересованы в победе на президентских выборах в Чехии кандидата, выступающего за развитие добрососедских отношений между двумя странами, однако вмешиваться в ход голосования не намерены, заявил в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В воскресенье соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на высший пост в стране.

"Спецслужбы РФ, как и любые другие госорганы, заинтересованы в продвижении интересов нашей страны на всем геополитическом пространстве мира. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы на выборах побеждали те, кто выступает за добрососедские отношения с нашей страной и готов развивать их", – сказал Антон Морозов.

Он также отметил, что народ Чехии исторически близок и дружественен России. "Но это не значит, что мы собираемся вмешиваться в эти выборы. Просто нас будет радовать, если пророссийские, хорошо относящиеся к нашей стране силы будут побеждать на выборах", – подчеркнул депутат.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения кандидата в президенты Чехии в адрес России.

"С каждым днем россияне могут преисполняться все большим уважением к себе, потому что оказывается, что мы влияем на все события в мире. В частности, в последнее время выдвигается множество обвинений в том, что Россия якобы оказывает непосредственное влияние на выборы во многих странах. Получается так, что кандидатов в той же Чехии обсуждать могут Франция и Германия, Польша, Украина, а когда Россия начинает говорить о кандидатах, какими качествами они обладают, это воспринимается, как вмешательство во внутренние дела. Здесь просматривается такое наследие 90-х годов: когда распался Советский Союз, на Западе это восприняли, как поражение СССР и свою победу в холодной войне. Тогда возникла совершенно ошибочная точка зрения, что Россия должна во всем только соглашаться с ведущими центрами Запада, не иметь своего мнения ни по какому вопросу", – сказал Юрий Почта.

Главную причину подобных обвинений политолог видит в успехах России на международной арене.

"Когда с началом 2000-х годов наша политики начала меняться, Россия стала заявлять о себе как о важном и активном участнике мировой политики, это стало восприниматься Западом очень болезненно, как нечто выходящее за рамки, нарушающее привычную картину мира. На мой взгляд, когда нас обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела других стран, все это является признаком психического нездоровья, признаком искаженного восприятия политической реальности. Все это не имеет за собой рациональной основы. Это просто какой-то страх перед Россией, какая-то мания величия", – считает политолог.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, отмечал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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