"Еще не все украдено". Военный эксперт прокомментировал видео учений ВСУ

В Сети появилось видео ночных тактических учений украинских военнослужащих. Комментируя ролик в эфире радио Sputnik, военный эксперт Александр Жилин отметил, что у него возник ряд вопросов.

Харьковская 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада сняла на видео ночные артиллерийские учения. Запись была опубликована на странице бригады в Facebook.

"Ночные стрельбы – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище", – говорится в описании к видео. В качестве музыкального сопровождения украинские военные выбрали песню We Are The Champions британской рок-группы Queen.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что к ролику у него есть ряд вопросов.

"Ролик, который появился в соцсети, где бравые украинские солдаты выполняют ночные стрельбы, вызывает ряд вопросов. Вопрос первый: эти стрельбы устраивались для того, чтобы сделать этот ролик? То есть несколько раз выстрелили, засняли и показывают народу – мол, не все деньги украдены, Вооруженные силы Украины, мол, существуют. И второе. Мы неоднократно видели: берутся кадры российских учений и представляются учениями украинскими. Такие подлоги были, есть и, думаю, будут. Оккупационная власть никогда не будет заботиться о Вооруженных силах Украины. Она заботится о своем кармане. Им пора бежать. Не зря же самолеты "истинных патриотов Украины" стоят на аэродроме под парами", – сказал Александр Жилин.

Маневры ВСУ нередко сопровождаются скандалами. Так, в конце декабря украинские военные обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО, что вызвало шквал критики со стороны экологов. Кроме того, в ноябре силовики нарушили запрет на проведение учений у линии соприкосновения в Донбассе, устроив стрельбы в районе Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град".

