Политолог: все меньше украинцев верят в сказки Киева о России

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.
"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", – написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.
Ведомство уже неоднократно советовало соотечественникам оценивать риски при планировании поездок в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что правоохранительные органы страны негуманно относятся к украинцам.
Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал подобные заявления очередными сказками о России.
"Чего еще можно ожидать от украинской власти, если они постоянно рассказывают сказки о том, что в России "ежиков доедают"? Прежде чем заявлять о том, что в России якобы небезопасно, посмотрели бы сначала на свою статистику. На Украине в разы за последние четыре годы возросла преступность, число тяжких преступлений, а на кражи уже даже внимания не обращают. Им (украинскому руководству – ред.), видимо, просто заняться нечем. Даже несмотря на разрыв прямого авиасообщения, ограничение железнодорожного (сообщения – ред.), количество людей, которые выезжают из Украины в Россию, растет, причем, не все возвращаются, многие остаются работать и забирают с собой семьи, да и из России ездят на Украину. Так что такие заявления (об опасности поездок в РФ – ред.) направлены на то, чтобы просто посотрясать воздух. Потому что народ не сильно в эти сказки верит и относится к ним, как, в общем-то, к какому-то звуковому фону: собака лает, а караван идет", – сказал Александр Дудчак.
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