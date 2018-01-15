Политолог: все меньше украинцев верят в сказки Киева о России

В МИД Украины поставили Россию по уровню безопасности в один ряд с Сирией и Сомали. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал подобные заявления "сотрясанием воздуха".

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", – написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.

Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило, что в Ливии из плена вооруженной группировки освободили украинского доктора. В дипучреждении заявили, что этого удалось достичь "благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен". Посольство призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование таких вопросов крайне проблематично.

Ведомство уже неоднократно советовало соотечественникам оценивать риски при планировании поездок в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что правоохранительные органы страны негуманно относятся к украинцам.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал подобные заявления очередными сказками о России.

"Чего еще можно ожидать от украинской власти, если они постоянно рассказывают сказки о том, что в России "ежиков доедают"? Прежде чем заявлять о том, что в России якобы небезопасно, посмотрели бы сначала на свою статистику. На Украине в разы за последние четыре годы возросла преступность, число тяжких преступлений, а на кражи уже даже внимания не обращают. Им (украинскому руководству – ред.), видимо, просто заняться нечем. Даже несмотря на разрыв прямого авиасообщения, ограничение железнодорожного (сообщения – ред.), количество людей, которые выезжают из Украины в Россию, растет, причем, не все возвращаются, многие остаются работать и забирают с собой семьи, да и из России ездят на Украину. Так что такие заявления (об опасности поездок в РФ – ред.) направлены на то, чтобы просто посотрясать воздух. Потому что народ не сильно в эти сказки верит и относится к ним, как, в общем-то, к какому-то звуковому фону: собака лает, а караван идет", – сказал Александр Дудчак.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



