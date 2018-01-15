Эксперт: ни одна ракета в мире не может тягаться с "Цирконом"

Российский "Циркон" опасен для американских авианосцев, пишут немецкие СМИ. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал, в чем главная особенность этого ракетного комплекса.

Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. Об этом пишет немецкое издание Stern.

В статье говорится о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Подобные корабли, по мнению автора статьи, считались устаревшими, однако теперь их планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

Однако главным новшеством кораблей, отмечает издание, станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22. Она способна развивать скорость в шесть раз выше скорости звука (более двух километров в секунду), а диапазон действия составит около 600 километров. С ее помощью российский флот составит серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран, пишет Stern.

В статье отмечается, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен и Россия будет использовать модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы и для "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для американских авианосцев, резюмирует автор.

Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".

Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и доставать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik объяснил, в чем главная особенность "Циркона".

"Циркон" — это новый гиперзвуковой ракетный корпус. Он не обязательно должен быть корабельным, он вполне может располагаться и на земле. Поскольку эта работа еще не завершена, пока преждевременно говорить, где он будет базироваться и в каких вариантах. Но то, что испытания боевых частей и ракеты "Циркон" успешно проводятся, известно. Было заявлено, что на испытаниях в атмосфере его ракета достигла скорости порядка семи-восьми скоростей звука. На сегодняшний день ни одна ракета ни в одной стране на такое не способна. Соответственно, и средства противоракетной и противовоздушной обороны по целям, которые с такой скоростью летят, да еще и с переменой курса, работать не могут. Отсюда и делает вывод немецкое издание. По той простой причине, что сбивать и перехватывать такие ракеты на сегодняшний день нечем", — сказал Виктор Мураховский.

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