Эксперт: ни одна ракета в мире не может тягаться с "Цирконом"

Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. Об этом пишет немецкое издание Stern.
Однако главным новшеством кораблей, отмечает издание, станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22. Она способна развивать скорость в шесть раз выше скорости звука (более двух километров в секунду), а диапазон действия составит около 600 километров. С ее помощью российский флот составит серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран, пишет Stern.
В статье отмечается, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен и Россия будет использовать модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы и для "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для американских авианосцев, резюмирует автор.
Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik объяснил, в чем главная особенность "Циркона".
"Циркон" — это новый гиперзвуковой ракетный корпус. Он не обязательно должен быть корабельным, он вполне может располагаться и на земле. Поскольку эта работа еще не завершена, пока преждевременно говорить, где он будет базироваться и в каких вариантах. Но то, что испытания боевых частей и ракеты "Циркон" успешно проводятся, известно. Было заявлено, что на испытаниях в атмосфере его ракета достигла скорости порядка семи-восьми скоростей звука. На сегодняшний день ни одна ракета ни в одной стране на такое не способна. Соответственно, и средства противоракетной и противовоздушной обороны по целям, которые с такой скоростью летят, да еще и с переменой курса, работать не могут. Отсюда и делает вывод немецкое издание. По той простой причине, что сбивать и перехватывать такие ракеты на сегодняшний день нечем", — сказал Виктор Мураховский.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!