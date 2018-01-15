Политолог объяснил, что беспокоит Турцию в "силах безопасности" США в Сирии

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии. Вашингтон сейчас ведет в Сирию "большую геополитическую игру", такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Юрий Светов.

Официальная Анкара осуждает планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Продолжение сотрудничества США с YPG (силы самообороны сирийских курдов, – ред.), которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности", – говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Проамериканская антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории в Сирии так называемые "силы охраны границы". В этом процессе также принимают участие "Сирийские демократические силы" (СДС), заявил ранее изданию Defense Post представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

"В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель – создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек", – рассказал он.

По словам Вила, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат – на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

СДС при активной поддержке США были сформированы в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил беспокойство Анкары.

"Курды – это головная боль для Турции. Турок больше всего беспокоит возможность объединения курдов, которые в Сирии, Ираке и Турции, и в целом усиление курдов. Для них судьба президента Сирии Башара Асада отошла на второй план по сравнению с курдской проблемой. Их беспокоит, что сирийские курды стали ситуативными союзниками США", – считает Юрий Светов.

Он предположил, какими могут быть долгосрочные планы США в регионе.

"Думаю, ключевой конфликт сейчас будет между двумя союзниками: Турцией и США. Это большая геополитическая игра. У нас перед глазами есть Косово, там теперь находится крупнейшая военная база США, что было бы немыслимо в Югославии. Думаю, если Турция будет стремиться вести собственную игру, то американцы могут пойти на то, чтобы отрезать кусок территории от своего союзника и создать там курдскую автономию", – полагает Юрий Светов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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