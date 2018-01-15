"Опасная тенденция". Эксперт о ложной тревоге о ракетном нападении в США

Президент США Дональд Трамп после инцидента на Гавайях пообещал решить проблему с ложными оповещениями о ракетном нападении. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что подобные сбои – опасная тенденция.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что ложных тревог о ракетном нападении, как это случилось в субботу на Гавайях, больше не будет.

"Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (произошло) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов, мы разрешим проблему (КНДР), и они не будут на грани", – заявил Трамп в воскресенье журналистам.

Штат Гавайи часто называют одной из возможных целей ракетного удара со стороны КНДР, в том числе из-за того, что там находится база Тихоокеанского командования США.

В субботу на Гавайях было распространено предупреждение о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета, позднее в Пентагоне заявили, что тревога была ложной. Губернатор Гавайев Дэвид Айдж пояснил, что это стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку.

Власти штата уже изменили инструкцию по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях из-за ложного срабатывания системы, сообщает газета USA Today со ссылкой на руководителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги.

"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение нескольких секунд отменить оповещение в случае ошибки", – рассказал он.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Сбой в системе безопасности США, который касается Гавайских островов, был вызван человеческим фактором. Это значит, что система национальной безопасности США не выдерживает критики. Должен быть повышенный контроль над функционированием этой системы. С этой точки зрения нынешний президент США должен сделать все необходимое, чтобы подобного впредь не повторялось. Это очень опасная тенденция, потому что необходимо учитывать, что ситуация может выйти из-под контроля. Это касается и ложных целей, и (возможного) сбоя компьютера, который отвечает за безопасность границ США, включая и острова в Тихом океане", – считает Александр Гусев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики "ВКонтакте" и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



