Мнение о политике США по Крыму: голос разума здесь не имеет значения

Американский профессор напомнил на сайте The National Interest об историческом праве России на Крым. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что такая точка зрения становится все более распространенной в США и Европе.

Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, пишет преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн на сайте The National Interest.

Россию и Крым связывает долгая общая история – полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой.

Эти давние исторические события имеют значение и сегодня, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой "российской агрессии", отмечает Голдстайн. По его мнению, угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

Причем в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории. США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей. "Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море", – говорится в публикации.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что такая точка зрения становится все более распространенной в США и Европе.

"И в США, и в еще большей степени в Европе распространен рациональный подход. Те люди, которые интересуются историей России и ее современным состоянием, прекрасно понимают, что Крым является частью России, был таковой и будет в будущем. Поэтому строить политику на давлении на Россию, чтобы она отказалась от Крыма, нерационально. Люди здравомыслящие понимают, что это не была силовая акция со стороны России, это было волеизъявление крымского народа – об этом свидетельствуют те настроения, которые существуют в Крыму. Правду нельзя скрыть – во всяком случае, нельзя скрывать ее очень долго", – отметил Владимир Шаповалов.

В то же время он сомневается, что американские политики в ближайшем будущем прислушаются к голосу разума.

"С тем уровнем антироссийских настроений, который есть сейчас в США, с тем, что русофобия возведена в разряд основ современной американской политики, рассчитывать на то, что США в ближайшем будущем откажутся от санкционного режима и тем более признают Крым частью России, не стоит. Очевидно, сила инерции в американской политике, а также общая направленность на противостояние с Россией настолько велики, что голос разума в данном случае не имеет существенного значения. И очевидно, что Крым в данном случае является всего лишь предлогом для того, чтобы оказывать давление на Россию", – уверен Владимир Шаповалов.

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