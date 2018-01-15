Мнение: Порошенко может пасть жертвой своей же антироссийской политики

На Украине политики активно комментируют опубликованное грузинским телеканалом "обязательство" Петра Порошенко не вредить России. Эта ситуация – "хорошая карта" для противников Порошенко, отметил в эфире радио Sputnik аналитик Владислав Гулевич.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованное в СМИ "обязательство" украинского лидера Петра Порошенко не вредить интересам России, усомнившись в достоверности обнародованных документов.

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве будущий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Администрация Порошенко назвала документы "фейком" и "низкопробной подделкой".

Между тем депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что намерен направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" президента страны. "Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", – написал нардеп в Facebook.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политический аналитик, публицист Владислав Гулевич.

"Порошенко сам позиционирует себя как политика явно антироссийского, который отстаивает украинский суверенитет будто бы перед "агрессией" Российской Федерации. Это политик, который инициировал многочисленные преследования и репрессии против инакомыслящих, где главенствующим обвинением были какие-то контакты с РФ. Маховик русофобии на Украине раскручен, в том числе, с помощью Порошенко. Поэтому он оказывается в щекотливой ситуации, когда сам может пасть жертвой тех настроений, которые он аккумулировал в обществе", – отметил Владислав Гулевич.

По его мнению, политические противники Порошенко постараются извлечь из ситуации максимум.

"Напряжение между (бывшим губернатором Одесской области Михаилом) Саакашвили и Порошенко растет. Саакашвили – прямой претендент на звание руководителя "третьего Майдана", который будет направлен против Порошенко. Поэтому вполне возможно, что все нити ведут как раз к Михаилу Саакашвили. Шумиха вокруг этого заявления будет колоссальная, потому что это хорошая карта для противников Порошенко в эшелонах украинской власти. Они будут пытаться раскручивать эту тему и снизить его и без того катастрофически низкий рейтинг в глазах населения", – считает Владислав Гулевич.

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