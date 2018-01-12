Военный эксперт о спецоперации в Сирии: наши спецназовцы — герои

Российский спецназ уничтожил диверсантов, которые обстреляли базу Хмеймим, сообщило Минобороны. Действия российских спецназовцев в Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Российский спецназ уничтожил диверсантов, которые 31 декабря обстреляли базу Хмеймим, сообщает Минобороны.

Отмечается, что в спецоперации участвовали "все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии". Выяснилось, что террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб. За экстремистами велось непрерывное наблюдение с помощью беспилотников.

"По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — рассказали в ведомстве.

Группа террористов 31 декабря обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. На базе размещается авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов.

В декабре Владимир Путин объявил о выводе части воинского контингента из Сирии, однако российские военные остались на базе в Хмеймиме и в пункте обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Действия российских спецназовцев в Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Если проанализировать в комплексе боевые действия в Сирии, то нужно признать, что после того, как Россия ввела туда свои ВКС, ситуация на поле боя радикально изменилась. Противник стал нести крупные потери в живой силе, также уничтожались склады боевиков и другие их объекты. И могу сказать, что когда мы слышали об успехах и победах сирийской армии, то это полностью соответствовало действительности, но с одним уточнением: очень большую часть работы делали наши ребята из спецназа. Они демонстрируют в Сирии беспримерные чудеса мужества и высочайшей выучки. Они наносят такие потери бандитам, которые до их участия в боевых действиях никому и не снились. Это люди, которые выполнили приказ Родины не просто на отлично — они все герои", — сказал Александр Жилин.

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