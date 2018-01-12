Политолог: позиция Германии вряд ли ускорит ввод миротворцев в Донбасс

ФРГ намерена принять участие в переговорах о миротворцах ООН в Донбассе. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя позиция Берлина по миротворцам – это мягкое повторение того, что озвучивает Киев.

Берлин намерен обсуждать вопрос о формировании миротворческой миссии ООН на востоке Украины, принять участие в переговорах, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы намерены участвовать в переговорах… по этой теме. Все остальное сейчас не является темой", – сказал Зайберт, добавив, что работа миссии будет иметь смысл, если она будет способствовать "поддержанию мира" в регионе.

Он добавил, что немецкое правительство "хотело бы видеть прогресс" в урегулировании конфликта, над этим ведется работа, но "основа для этого прогресса, а именно реально работающее перемирие, все еще не достигнута", сказал Зайберт.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя позиция Германии по миротворцам вряд ли ускорит их появление в Донбассе.

"На данный момент позиция Германии ближе к позиции Украины, чем Москвы. (Министр иностранных дел Германии) Зигмар Габриэль говорил о том, что миротворцы должны располагаться не только на линии соприкосновения. И если эта позиция не изменится, то немецкое участие вряд ли ускорит введение миротворцев. Поскольку то, что мы слышим со стороны Берлина, это более мягкое повторение того, что озвучивает Киев. Но размещение миротворцев на всей территории Донбасса создает прямую угрозу для народных республик, для населения, которое там проживает. Поэтому, думаю, подобный подход вряд ли будет применен на практике, потому что будет заблокирован со стороны Москвы и народных республик", – сказал Олег Бондаренко.

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