Мнение: украинцы пытаются саботировать курс Киева против русского языка

На Украине признали, что закон о языковых квотах не оправдал ожиданий. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что время переходного периода в данном случае не играет роли, как это пытаются представить в Киеве.

Закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении не оправдал надежд. Об этом говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В документе отмечается, что ряд каналов оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечив соблюдение законодательных требований. В Нацсовете считают причиной этого переходный период, который, в соответствии с законом, продлится до октября 2018 года.

"Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, обучили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта", – заявили в ведомстве.

Совет призвал Верховную раду пересмотреть законы, чтобы переходный период завершился не позднее чем в марте. Это убережет зрителя от "получения неграмотного и непрофессионального контента", заявили в ведомстве.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин выразил мнение, что время переходного периода здесь роли не играет.

"Время здесь играет не главную роль. Главное заключается в том, что для подавляющего большинства жителей Украины русский язык – это родной язык. Соответственно, они всеми способами пытаются саботировать эти законы. А законы эти проводятся в жизнь только потому, что на Украине установлена жесточайшая диктатура. Давайте не забывать о существовании всех этих батальонов, которые в любой момент могут расправиться с любым журналистом и с любой редакцией. Мы помним, как забрасывали зажигательными бутылками редакции, которые вели "неправильную", с точки зрения власть имущих, языковую политику. Поэтому это признание лишний раз подтверждает, что подавляющее большинство украинцев не принимают этот курс, и этот курс может проводиться только в условиях террора и насилия над большинством населения", – сказал Игорь Шишкин.

Закон об увеличении доли государственного языка на телевидении вступил в силу в октябре 2017 года. Власти утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

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