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Мнение о рекомендациях Госдепа по России: политику США сопровождает маразм

17:1112.01.2018
(обновлено: 17:12 12.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В МИД России ответили на рекомендации Госдепа США не ездить в Россию. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik подчеркнул, что нет никаких объективных причин рекомендовать кому-либо отказаться от посещения РФ.

В Москве удивлены рекомендациями Госдепартамента США своим гражданам не ездить в Россию, цель подобных заявлений – культивировать у американцев животный страх перед РФ, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Карта мира
© Flickr / Alexander Kaiser
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В среду американское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть".

"Эти рекомендации, которые были опубликованы 10 января, вызывают крайнее недоумение. В них Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить, поскольку там серьезные риски в плане безопасности, а ситуация может измениться в любое время", – сказала Захарова.

"Что они по этим подразумевали – понять невозможно. На наш взгляд, это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого придать очередной новый виток антироссийской истерике в США, культивировать настоящий, такой, знаете, животный страх у американцев перед Россией", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что в качестве основной потенциальной угрозы указывается терроризм.

Работа аэропорта Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Вопрос к Госдепартаменту США: если исходить из этого критерия, а в даунтаун Нью-Йорка можно ездить? Ну, это же абсолютное, невозможнейшее лицемерие. Ведь эта же общая проблема: вспомните Великобританию, Францию, Испанию, Бельгию. Эти страны, в которых произошли страшные, массовые, менее массовые, но от этого не менее страшные теракты, почему-то Госдепартамент США нашел более безопасными", – отметила Захарова.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США, рекомендуя своим гражданам не посещать Россию, в первую очередь, не хотят, чтобы американцы видели правду.

"Руководство США не хочет, чтобы граждане увидели собственными глазами нормальную жизнь в России. Ведь если они увидят это, то полученные ими представления будут очень сильно отличаться от того, что им "вливают в уши", показывают по "телику" и т.д. Поэтому это, по сути дела, страх перед реальностью. Новая политика в сфере национальной безопасности, которая была недавно принята правительством США, утверждает, что они якобы исходят из политического реализма. Но на самом деле они этого реализма боятся. Кроме того, США в 1975 году подписали Хельсинский заключительный акт, который предусматривает свободное общение людей различных государств между собой. Но сегодня США в очередной раз показывают, что им наплевать на международные обязательства, под которыми стоит их подпись", – сказал Лев Клепацкий.

При этом он подчеркнул, что все опасения США абсолютно беспочвенны.

"Это какой-то маразм, который сопровождает американскую политику. Ведь у нас нет никакой политической нестабильности, каких-то беспорядков на улицах – почему американцы не должны посещать Россию? Нет абсолютно никаких объективных доказательств того, что нельзя эту страну посещать. А просто есть страх перед тем, что люди увидят нормальную жизнь в России, нормальных людей, будут с ними разговаривать. Вот этого, собственно говоря, американские политики и боятся", – отметил Лев Клепацкий.

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